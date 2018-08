La collita de cereals creix un 15% el 2018 i els preus augmenten entre el 5% i el 8%

La collita de cereals a Catalunya ha estat enguany d'1.084.000 tones, un 15% més que l'any passat. El sector valora positivament aquesta xifra, tot i que és lluny de les perspectives inicials. La presidenta de l'Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA), Rosa Pruna, detalla que l'abundància de pluges i la manca de sol a la primavera ha frenat unes expectatives que a l'inici de la temporada eren molt més altes: "D'aquella gran collita que havia de ser, tenim una bona collita".

Els millors rendiments es concentren especialment a les comarques de Lleida i a la Catalunya Central, especialment a l'Anoia, Osona o el Bages, amb camps on s'han collit fins a 9.000 quilos per hectàrea. Pel que fa als preus, el blat ha pujat un 5% i l'ordi prop del 8%, tot i que es preveu que aquestes xifres vagin a més per la caiguda generalitzada de la producció que hi ha hagut en el conjunt d'Europa.

La climatologia no ha estat, finalment, tan favorable per al cultiu del cereal com es preveia. Les pluges de la primavera han portat moltes males herbes i fongs en els camps de conreu. A més, la manca de sol al mes de maig ha provocat una baixada important del pes del gra en moltes explotacions i "el gra buit ha fet que els rendiments siguin més irregulars"

A Lleida s'han recollit a moltes zones uns 1.500 kg/ha menys del que s'esperava i només a la Segarra i el Solsonès hi ha hagut un millor comportament de les explotacions. En canvi, a la Catalunya Central, el rendiment ha estat més desigual i mentre al Bages s'han assolit rècords de fins a 9.000 kg/ha, a l'Anoia el rendiment en alguns punts ha estat de només 3.000 kg/ha.

A Osona, les calamarsades han fet baixar del tot les expectatives i a la zona del Vallès Oriental el rendiment mitjà ha estat d'entre 3.000 i 4.500 kg/ha. A les comarques de Girona el rendiment ha estat molt escàs i a la zona de Tarragona les xifres són millors que les de l'any passat per una menor afectació de les pluges.

Des d'ASAJA també destaquen el creixement de la producció ecològica de cereal. Tot i que de moment les xifres són poc significants "cada dia n'hi ha més", especialment a les zones periurbanes, on asseguren que és molt més fàcil donar sortida a la producció de km0 per l'existència d'un major públic potencial interessat en aquest tipus de producte.

Pel que fa als preus, l'augment previst el notarà especialment el sector ramader i, segons Pruna, això no hauria de repercutir en el consumidor final, ja que en valors absoluts la puja és poc significativa. "Si pugen el preu del pa és perquè tenen ganes de pujar preus", assegura la presidenta d'ASAJA. "Són augments de tres euros per tona", exclama.