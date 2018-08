Controlat un incendi forestal a Cabra del Camp que ha cremat unes 5,75 hectàrees

L'incendi forestal de Cabra del Camp (Alt Camp) s'ha donat per controlat pels voltants de les 17.00 hores d'aquest dimarts, segons han informat els Bombers de la Generalitat. El foc ha calcinat unes 5,75 hectàrees de vegetació, segons càlculs dels Agents Rurals, i ha obligat a desallotjar com a mesura preventiva 15 persones i 3 animals de la urbanització Mas del Plata, concretament dels carrers Querol, Montblanc, Jorba i Tremp.

La resta de la urbanització –situada a l'oest de les flames- ha quedat confinada pel fum. L'avís de l'incendi s'ha rebut a les 13.30 hores en una zona propera al quilòmetre 23 de la C-37. Concretament, ha començat a un paratge situat a prop del Mas Balenyà i ha progressat per un barranc direcció nord. Inicialment, 19 mitjans terrestres i 7 mitjans aeris s'han desplaçat a la zona per apagar el foc. Després de donar-lo per controlat, es mantenen una desena de dotacions terrestres i un mitjà aeri per evitar revifades.

A més dels Bombers, fins al lloc de l'incendi també s'hi ha desplaçat tres dotacions terrestres i un mitjà aeri dels Agents Rurals. Així mateix, també hi ha intervingut una dotació d'ADF i diverses dotacions preventives del Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM).

«Amb les cases al mig, és un perill»



Els veïns desallotjats han intentat seguir l'evolució de l'incendi de prop. En Santiago Martínez ha estat un dels primers a alertar els Bombers que havia vist fum en una zona del bosc. "He vist que sortia fum, m'he posat una màscara i he vist com estava començant l'incendi", ha explicat mentre veia com treballaven els hidroavions. "S'ha propagat de seguida, amb el vent, i ha arribat per darrere de les cases; ens hem evacuat i hem marxat, i és quan s'ha descontrolat", ha explicat en Santiago, que creu que la culpa és que "no es netegen els boscos i hi ha massa malesa". "Amb les cases al mig, és un perill", alerta.

Un cop els desallotjats han pogut tornar, ja estabilitzat el foc, el veïnat no parava de passejar pels carrers de la urbanització i valorant com de prop havien arribat les flames. A la casa dels avis d'en Gerard, d'onze anys, el foc s'ha quedat a menys d'un metre de la tanca del jardí. "M'he preocupat perquè dins de la casa hi tenia coses, i també perquè l'avi hi era, amb la mànega, i tenia por que no es cremés", ha explicat, amb la terra de davant de la casa encara fumejant. "Una mica de por he passat", ha admès.

En Josep Moreno és un dels altres veïns que ha hagut de sortir de casa seva a corre-cuita, amb pressa per treure el cotxe i també els dos gossos. Un cop ha tornat, ha comprovat que les flames no li han arribat a la casa i que l'única evidència que hi ha hagut un incendi a prop del seu habitatge és la pols del retardant del foc, a banda de l'olor de fum, que li ha impregnat totes les estances, com a la resta de veïns.