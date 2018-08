Un dels terroristes de Ripoll va demanar perdó a la família en una nota i va encarregar-los donar diners "als pobres"

El sumari de la investigació dels atemptats del 17 i 18 d'agost de 2017 inclou un informe dels Mossos d'Esquadra on es detalla el registre del domicili de Ripoll on residien Said Aalla, un dels terroristes abatuts a Cambrils, i el seu germà Mohamed, que va ser detingut poc després per acabar deixant-lo en llibertat. Al document, al qual ha tingut accés l'ACN, es reflecteix que els agents de la policia catalana van trobar a l'habitació de Said Aalla una "carta de comiat" dirigida a la seva família i on es demana disculpes pel que pensava fer, i que els Mossos creuen que "posa de manifest la certesa absoluta que anava a morir de manera imminent". "Si em sobrevé la mort, us deixo una nota per a la família. Us demano perdó a tots per les molèsties que us he causat, sobretot als pares i especialment a la meva mare", diu la nota, on també afegeix que han de ser els seus progenitors els que gestionin la venda de les seves pertinences per aconseguir diners. "Els deixo encarregats de vendre totes les meves coses per cobrir els que us dec (1.000 euros a la meva mare i 1.000 a Mohamed), i el que sobri ho doneu als pobres", es llegeix a la carta en castellà.

De la mateixa manera, l'informe detalla que al registre de l'habitació de Said Aalla es va trobar un full manuscrit per ambdues cares en castellà "que recull un llistat de diverses poblacions turístiques de la costa catalana, algunes d'elles tatxades". Donat que tant les Rambles de Barcelona com Cambrils són punts turístics i amb gran afluència de persones, i donades "les directrius donades per DAESH per atacar en països occidentals en llocs d'aquestes característiques per causar el major nombres de baixes possible i perquè l'impacte sigui major", els Mossos consideren que "es pot inferir que aquest llistat de poblacions costaneres és una relació de possibles objectius per cometre atemptats".

D'altra banda, el sumari també reflecteix que els agents van trobar un altre escrit interesant a la casa d'Alcanar on van detonar explosius que suposadament pensaven utilitzar en atemptats terroristes. Dins un llibret, que els Mossos atribueixen a Abdelbaki Es Satty, l'imam de Ripoll, van trobar un foli blanc, doblat amb unes línies escrites en àrab amb bolígraf on es podia llegir: "En nom d'Ala, El misericordiós, El compassiu. Breu carta dels soldats de l'Estat Islàmic a la terra d'Andalus cap als croats, els odiosos, els pecadores, els injustos, els corruptors".



Una possible carta de reivindicació de l'imam de Ripoll

Aquest escrit sembla, segons els agents de la policia catalana, "el començament d'una carta de reivindicació, segurament de l'atemptat que pensaven cometre els autors del mateix, i que anava a ser redactat pel líder i instigador de la cèl·lula". Els investigadors remarquen també que a les línies escrites "es refereixen a ells mateixos com els 'soldats d'Estat Islàmic a la Terra d'Andalus', assumint, per tant, la seva pertinença ideològica a l'organització terrorista DAESH".

En aquest sentit, un altre text trobat durant les investigacions podria també vincular el grup de terroristes directament amb el DAESH. Al sumari, la policia catalana comenta que a l'interior de la furgoneta utilitzada per perpetrar l'atropellament múltiple a les Rambles de Barcelona es van trobar "diversos fulls manuscrits en llengua àrab, però amb grafies llatines, que contenen algunes frases que, segons algunes interpretacions islàmiques, el Profeta Muhammad va pronunciar en la seva vida a manera de súpliques per combatre a l'enemic o per anar a la guerra". Amb tot, els investigadors no s'atreveixen a establir aquesta vinculació directa perquè admeten que "altres corrents islàmiques rebutgen aquesta afirmació, adduint que no són atribuïbles al Profeta".