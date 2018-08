Detenen un sospitós per l'assassinat d'una turista espanyola a Costa Rica

L´àrea de Tortuguero, lloc on va ser assassinada la turista

n El ministeri de Seguretat Pública de Costa Rica va detenir un home de nacionalitat nicaragüenca sospitós d'haver assassinat una turista espanyola dissabte passat a l'àrea protegida de Tortuguero, a la província de Limón. L'home va ser arrestat per agents de la força pública diumenge a la matinada a la Barra del Colorado nord, en un immoble abandonat on estava amagat, segons va informar el director de la Força Pública de la regió Carib, Nelson Barquero, en un comunicat del ministeri de Seguretat Pública.

El sospitós, un nicaragüenc de 33 anys que es troba en situació irregular a Costa Rica, ja ha estat posat a disposició judicial. La víctima, que va ser identificada com Arantxa López Gutiérrez, tenia 31 anys i va ser trobada sense vida en un sender, amb se-nyals d'estrangulament, per personal de l'hotel on s'allotjava juntament amb el seu marit i un grup de turistes.

Les autoritats costa-riquenyes van informar l'ambaixada espanyola a Costa Rica del succés dissabte mateix. Fins allà s'hi van desplaçar familiars de la dona i el personal de l'ambaixada està acompanyant-los i prestant-los assistència, segons fonts de l'Oficina d'Informació Diplomàtica (OID) consultades per Europa Press. L'ambaixada està molt pendent del cas i està en contacte amb les autoritats locals, que són les encarregades de la investigació.

Paral·lelament, dilluns, l'Ajuntament de San Fernando de Henares va decretar tres dies de dol per la mort de la jove, que era veïna de la localitat, i va convocar una concentració per a avui a les 12 hores hora local.