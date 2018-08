Dret Autonòmic i Local de la Rey Juan Carlos I Casado no va anar a classe ni va fer exàmens La jutge demana que ho investigui l'alt tribunal

? És el mateix màster que el de Cifuentes, però abans que s'adaptés a les normes europees exigides en el Pla Bolo-nya. Segons va explicar, el seu màster «es regeix per un reial decret del 2005, on no s'exigia un treball final de màster com l'actual, sinó una tesina».



? Fonts universitàries asseguren que les classes eren de dilluns a divendres i que el fet que el màster no estigués encara sotmès a les normes del pla Bolonya no canviava l'obligació d'assistir-hi. Ell diu que era «menys reglat» que un màster dins del pla Bolonya.



? Casado és diputat i, així, és un aforat. L'alt tribunal és l'únic que pot investigar-ho.