Holaluz aconsegueix legalitzar la primera instal·lació d'autoconsum elèctric d'una comunitat de veïns

Holaluz ha obtingut la legalització de la primera instal·lació d'autoconsum elèctric compartit de l'estat espanyol que va construir amb plaques solars ara fa un any en un bloc d'habitatges de Rubí (Baix Llobregat), segons ha comunicat l'empresa d'energia verda.

La companyia energètica destaca que un tràmit de legalització que hauria d'haver tardat un màxim d'unes setmanes s'ha allargat tot un any, ''cosa que posa de manifest les dificultats que hi ha en el sector energètic espanyol, que segueix sense facilitar el desenvolupament de les energies renovables'' . La construcció va ser possible gràcies a la sentència del Tribunal Constitucional del 2 de juny del 2017 que va anular la prohibició del govern espanyol a les instal·lacions d'autoconsum.

Holaluz recorda que fins al juny de l'any passat les instal·lacions d'autoconsum de generació elèctrica estaven prohibides per la vigència del Reial decret 900/2015 que impedia de manera expressa que una instal·lació d'autoconsum energètic fos compartida per diversos veïns d'una mateixa comunitat de propietaris.

Aquesta escenari d'il·legalitat va canviar a partir del 2 de juny del 2017 quan el Tribunal Constitucional va donar a conèixer la seva sentència sobre aquest Reial decret on anul·lava la prohibició que imposava el govern a les instal·lacions d'autoconsum energètic.

L'empresa Holaluz va aprofitar de manera immediata aquesta escletxa que va obrir la sentència de l'Alt Tribunal i va començar amb la construcció d'aquesta instal·lació en la comunitat de propietaris del bloc d'habitatges de Rubí, que va quedar enllestida a l'estiu del 2017. Holaluz va presentar la documentació per obtenir l'autorització legal i un tràmit que hauria d'haver tardat ''unes setmanes'' s'ha allargat fins a un any.

La companyia creu que aquesta tardança respon encara a les reserves que existeixen encara en el sector energètic espanyol que ''segueix sense facilitar el desenvolupament de les energies renovables i el canvi de paradigma'' que vindrà amb la irrupció de les instal·lacions energètiques descentralitzades i propietat de les persones.

Holaluz recorda que avui per avui encara es manté vigent l'impost del sol en determinades instal·lacions condicionada a la capacitat de generació elèctrica.

La cofundadora i presidenta executiva d'Holaluz, Carlota Pi, ha manifestat que estan ''molt satisfets d'haver estat pioners, sent els primers en posar en marxa una instal·lació d'autoconsum elèctric compartit''.