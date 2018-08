L'imam de Ripoll ja havia aixecat sospites durant el seu període a Vilvoorde, Bèlgica

? Jessika Soors recorda molt bé el moment en què va assabentar-se de l'atemptat a Barcelona. Era a un festival i, en arribar-li la informació, va tenir una «sensació estranya». «Heu escoltat les notícies? Heu vist el nom? És la mateixa persona?», va reclamar als seus companys de la policia local tan bon punt va sentir el nom d'Es Satty. Li va resultar familiar de seguida. Soors és al capdavant del departament de prevenció i desradicalització de l'Ajuntament de Vilvoorde des que es va crear aquesta àrea, ara fa cinc anys. A més de veure marxar a combatre a Síria una trentena de joves locals, Vilvoorde, al Bravant flamenc de Bèlgica, és també el lloc on va residir l'imam de Ripoll Abdelaki Es Satty, el 2016. Les autoritats locals estaven al corrent que l'imam havia intentat sense èxit exercir a la mesquita de Diegem, un poble pròxim. De fet, remarca Soors, va ser un imam local qui va contactar la policia belga per demanar més informació sobre Es Satty i, en veure «algunes qüestions poc clares en el seu expedient», es va decidir no col·laborar amb ell. Un any i mig més tard, l'imam de Ripoll apareixia a les notícies com el cervell dels atemptats a Barcelona i Cambrils. «Estem molt involucrats amb totes les comunitats musulmanes a Vilvoorde i els considerem actors col·laboradors, va ser un contacte per proporcionar informació, no un incident remarcable», explica Soors sobre la informació intercanviada entre la mesquita de Diegem, l'Ajuntament i la policia en relació a Es Satty.