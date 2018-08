L'onada de calor a les granges: dutxes per a vaques, porcs que no mengen i un 20% més de consum elèctric

L'onada de calor en què es troba immersa Catalunya també té efectes damunt la ramaderia i les granges. Les temperatures de fins a 40 graus que s'han arribat a registrar arreu del territori han obligat les explotacions ramaderes a tirar al màxim dels sistemes de ventilació i refrigeració. Es calcula, de fet, que en aquestes explotacions el consum elèctric augmenta fins a un 20% durant els mesos de calorades. I en el cas d'aquelles granges que no en tenen, perquè els animals no passin tanta calor, la solució és l'ombra dels estables, els tendals al pati i tenir les menjadores plenes d'aigua. Quan fa tanta calor, els animals mengen menys: s'alenteix l'engreix dels porcs, s'incrementa la mortalitat dels pollastres i la producció de llet cau fins a un 30%. Per ajudar les vaques a suportar millor les altes temperatures, per exemple, a la granja Can Feliu de Campllong (Gironès), cada vegada que les munyen també les dutxen. I els estables estan plens de ventiladors que remouen l'aire.

L'onada de calor, amb temperatures màximes que s'enfilen fins als 40 graus, i mínimes que no baixen dels 30, també fan patir el bestiar. Els animals mengen menys, baixa la producció i cal intentar minimitzar l'estrès hídric a què poden veure's sotmesos.

A Lleida, on les temperatures extremes són més habituals (tant a l'estiu com a l'hivern) cada vegada són més els ramaders que inverteixen en sistemes de ventilació o humidificació i panells protectors. Així ho explica el responsable del sector porcí de JARC, Jaume Bernis, que assegura que "l'objectiu" és intentar mantenir la temperatura entre els 27 i els 28 graus.

"El bestiar nota moltíssim la calor", assegura Bernis. En el cas dels porcs, explica, els animals mengen menys durant el pic de la calor, redueixen la ingesta de pinsos a la nit i beuen molta aigua per intentar afrontar l'increment de temperatures. Amb això, s'alenteix l'engreix i de retruc, la productivitat de les granges cau.

A més, en mares, es redueix la producció de llet; per tant, el creixement dels garrins també va més tard. És per això que, en una granja de mares, els sistemes de refrigeració van al 100%; i això es nota a les factures de consum elèctric de juliol i agost (perquè funcionen unes 18 de les 24 hores que té el dia).

La calor també incrementa la mortalitat de pollastres a les granges. Tot i que, especialment aquelles més modernes, disposen de sistemes de refrigeració que ho minimitzen. Però com en el cas dels porcs, també puja la despesa energètica.



Fins a un 30% menys de llet



Les vaques també són animals que, de seguida, noten la calor. Mengen menys i això té efectes immediats en la producció de llet. "Aquests dies ens ha caigut entre un 10 i un 15%", explica el propietari de Can Feliu de Campllong, Xavier Codina.

En aquesta granja hi ha cap a unes 800 vaques. Damunt d'elles, giren enormes ventiladors que remouen l'aire per fer-los més suportable la xafogor. A més, cada vegada que se les muny –tres cops al dia- abans se les ruixa amb aigua. Moltes d'elles, aleshores, remuguen. "Això vol dir que estan bé", precisa Codina.

Davant calorades com la d'aquests dies, des de Can Feliu procuren que les vaques tinguin aigua fresca a l'abast. A més, se'ls va removent la palla del jaç perquè així pateixin menys calor. "És difícil que una vaca mori arran de les elevades temperatures, però sí que cal estar molt atents que no pateixin estrès hídric", assegura Codina.

A més de Can Feliu, entre les granges que hi ha Campllong també s'hi troba La Selvatana. En aquest cas, però, es tracta d'una explotació ecològica. Aquí, les 60 vaques que hi ha tenen més espai de pastura (a més dels dos patis interiors que té la granja).

Per combatre la calor, els ramaders han instal·lat tendals als patis, procuren que les vaques tinguin aigua i quan les munyen hi ha ventiladors que les refresquen. "Tenim la sort que aquí els espais són amplis i hi ha poques vaques, i totes poden trobar el seu racó on passi una mica l'aire", explica la seva propietària, l'Anna Serra.

Serra explica que, davant l'onada de calor, allò que més s'ha notat és la davallada de la llet. "Són animals molt grossos, que pesen molt i necessiten ventilar-se; les vaques no són ràpides, i la calor les fa anar molt més lentes", concreta la responsable de La Selvatana. Segons Serra, durant la darrera setmana, la producció de llet ha arribat a baixar "fins a un 30%".

Serra també explica que, al pic de la calor, és habitual que les vaques s'agrupin dins els estables per anar-hi a buscar ombra. I que cap al tard, totes vagin cap a la zona de pastures per dormir-hi al ras.