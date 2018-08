Milers de turistes, entre ells 200 espanyols, intenten deixar Lombok

n Milers de turistes, almenys 200 dels quals són espanyols, esperaven ahir a l'aeroport de Mataram un avió per deixar Lombok i els estralls que ha causat en aquesta illa indonèsia un sisme de magnitud 6,9 –el segon en menys d'una setmana– que ha deixat 98 morts i 20.000 desplaçats. Els més afortunats van aconseguir un vol ahir, els més desafortunats hauran d'esperar fins dijous, va indicar l'ambaixada d'Espanya a Indonèsia. Les autoritats de l'aeroport de Mataram mantindran les operacions les 24 hores del dia, malgrat que tanquen a la mitjanit.

A l'aeroport de Mataram, José María Sánchez, de 39 anys, és un dels espanyols que, com a turistes d'altres nacionalitats, esperen un vol. «Ja estan organitzant turistes per països. Els de la UE anem plegats», va assenyalar en conversa per Twitter aquest malagueny, qui no ha sortit il·lès del terratrèmol perquè li va caure un objecte en un peu. «Jo crec que tinc trencat un dit del peu, i es veuen moltes ferides» entre la gent, va relatar el turista.

El terratrèmol va colpejar el nord de l'illa a última hora de diumenge passat al vespre, però la sacsejada es va sentir fins a la veïna illa de Bali i va originar un petit tsunami. Més d'un miler de turistes, nacionals i estrangers, van ser evacuats amb vaixell de les populars illes Air, Meno i Trawangan, situades al nord-oest de Lombok i que formen l'arxipèlag de Gili, sense que es registressin ferits entre ells, va informar el portaveu de l'Agència Nacional de Gestió de Desastres.