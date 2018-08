Montserrat assegura que el cas del màster de Casado «té poc recorregut i és irrellevant»

La portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, ha assegurat que el cas del màster del president del partit, Pablo Casado, "té poc recorregut i és irrellevant" i ha lamentat que hi hagi una doble vara de mesurar de la que es volen aprofitar els polítics rivals, ha dit.

En una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press, la portaveu popular ha destacat que posaria "totalment" la mà al foc pel seu líder i ha acusat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, d'haver modificat el seu currículum i de no haver presentat la seva tesi.

Així mateix, Montserrat ha insistit que Casado estarà a disposició judicial, ja que "fa quatre mesos que dona respostes" i quan va fer el màster no s'exigia l'elaboració d'un treball final, ha assegurat.

Preguntada per les implicacions ètiques d'aquest cas, Montserrat ha respost que "l'ètica és la llei i la llei no va més enllà", i ha demanat que no es facin futuribles i que es deixi fer feina al Tribunal Suprem.

Homenatge 17-A

La portaveu del PP ha anunciat que acudirà als actes d'homenatge a les víctimes que se celebraran el 17 d'agost, en el primer aniversari dels atemptats a Barcelona i Cambrils, i ha augurat que "per desgràcia es repetiran els crits i xiulades al rei".

També ha insistit que el PP estarà amb Felip VI i ha qualificat de vergonya el que va passar fa un any, quan "els partits independentistes van polititzar" l'acte d'homenatge a les víctimes, encara que ha assegurat que la presència del monarca estén ponts entre Catalunya i la resta d'Espanya.

Dolors Montserrat ha destacat que Felip VI "és el rei de tots i serà benvingut sempre a Catalunya" i ha assegurat que el PP estarà vigilant que el president del Govern central estigui a l'altura de les circumstàncies.

Candidatura PP català

Preguntada per la possibilitat de convertir-se en la candidata a la presidència del PP català, Montserrat ha defensat que estarà "a la disposició del partit" i, encara que no ha descartat l'opció, ha deixat la decisió en mans dels militants i els simpatitzants populars.

L'actual president del PPC, Xavier García Albiol, va assegurar recentment que vol ser candidat a l'Ajuntament de Badalona (Barcelona) i no ho veu compatible amb la seva actual posició al capdavant del PP català.