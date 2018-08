Pinten uns bigotis a la catedral de Santiago

?La Policia Nacional va demanar ahir col·laboració ciutadana per localitzar l'autor de l'acte vandàlic realitzat a l'escultura de la catedral de Santiago de Compostel·la, que s'exposa a una multa de fins a 150.000 euros per pintar-li uns bigotis de color blau emulant el grup de música Kiss. L'escultura és del segle XII i el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, va qualificar l'acte com «una infracció greu» a la llei del patrimoni cultural.