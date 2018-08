A la presó un conductor que causa la mort a la passatgera d'una moto a Argentona

n Un jutge va acordar ahir enviar a la presó el conductor d'un turisme que dissabte passat, quan anava drogat, va envestir una moto a Argentona (Maresme), en un sinistre en què va morir la passatgera, una dona de 34 anys, i va quedar ferit greu el motorista.

Segons va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutjat de guàrdia de Badalona (Barcelonès) va decretar ahir presó preventiva, comunicada i sense fiança per al conductor del turisme, en una causa oberta pels delictes de conducció temerària, lesions greus per imprudència, homicidi per imprudència i omissió del deure d'auxili, entre d'altres.

El jutge de Badalona s'inhibirà ara davant el titular del jutjat d'instrucció número 3 de Mataró (Maresme), competent per data i hora dels fets investigats.



Dissabte 4 d'agost

L'accident va passar dissabte, 4 d'agost, quan el conductor d'un cotxe va envestir una motocicleta a l'autopista C-32, al terme d'Argentona (Maresme), i a conseqüència del qual va morir la passatgera, una dona de 34 anys, i va quedar ferit greu el motorista.