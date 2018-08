El Suprem no abordarà fins al setembre la discussió sobre si investiga Casado pel màster

El Tribunal Suprem no abordarà fins al setembre la discussió sobre si investiga el president del PP, Pablo Casado, pel seu màster. La titular del jutjat d'instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha elevat la causa a l'alt tribunal perquè Casado és aforat i no pot seguir practicant diligències que l'afectin. Per això, demana que sigui el Suprem qui el citi com a investigat, qui li demani els treballs que diu que va aportar per aprovar el màster i l'ordinador on assegura que els va fer. Segons fonts jurídiques, no serà fins al setembre que la Sala d'Admissions del Tribunal Suprem donarà trasllat a la Fiscalia per tal que es posicioni. Un cop escoltat el ministeri públic, la sala haurà de fer un informe sobre la competència i el contingut de la petició que li fa la jutgessa de Madrid, que veu indicis delictius de prevaricació administrativa i suborn impropi. A més, fonts fiscals han afirmat que no recorreran la decisió de Rodríguez-Medel d'elevar la causa al Suprem.

El president del PP, Pablo Casado, va comparèixer dilluns per reiterar que va aconseguir el títol seguint tots els protocols establerts, tot i que la jutgessa de Madrid parla d'un "regal" que li hauria fet l'exdirector de l'Institut de Dret Públic, Enrique Álvarez, per la seva rellevància política i institucional. El curs 2008-2009, Casado ja era diputat del PP a l'Assemblea de Madrid i president de Nuevas Generaciones.