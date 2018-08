Un dels acusats dels atacs del 17-A a la seva nòvia berguedana: «T'arrenco les orelles amb alicates»

Oukabir declara per videoconferència en un judici per maltractaments

Oukabir declara per videoconferència en un judici per maltractaments arxiu/acn

L'anàlisi del mòbil de Driss Oukabir, a la presó per la seva presumpta participació en els atacs del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, ha evidenciat gairebé un any després els amenaçadors i esgarrifosos missatges que va enviar durant quatre mesos previs als atemptats a la seva parella, que era una noia d'una família berguedana però ella aleshores residia a Ripoll. «Et juro que t'arrenco les orelles amb alicates», li diu en un dels àudios, mentre que en un altre escriu a la noia que acabarà al cementiri i ell a la presó perquè «no hi ha un altre camí».

En el seu moment, Regió7 ja es va fer ressò d'aquesta relació, que, segons la família, en el moment dels atemptats ja feia més d'un any que anava malament, i que per aquest motiu, en les setmanes prèvies als atemptats d'ara fa gairebé un any, la parella havia tingut un contacte escàs. La noia berguedana també va defensar, ara fa un any, insistentment la innocència d'Oukabir en relació amb els atemptats de la Rambla i de Cambrils.

Es dona la circumstància que Oukabir, sent ja a la presó preventiva pels atemptats, va ser condemnat el 28 de març passat a sis mesos de presó i a no poder apropar-se a la noia per uns fets que van tenir lloc uns mesos abans de la massacre, el gener del 2017, quan va agafar amb força pels cabells la seva parella i la va arrossegar per l'escala de l'edifici on convivien. La dona va negar el que havia passat durant el judici, encara que dues veïnes ho van corroborar.

Pel que fa al segon episodi pel qual també se'l va jutjar, el del 23 de juliol del 2017, el jutjat novament es remet a la declaració d'una altra veïna. La dona, en aquest cas, va explicar que havia vist com Oukabir donava «una empenta o feia un gest amb la mà» a la seva parella «fent-la passar escales avall», cosa que ella va fer.

Aquí, però, el jutjat conclou que no hi va haver coaccions. Diu que tot i que la veïna veiés com Driss Oukabir feia «un gest de certa intensitat» perquè la dona baixés les escales, en cap moment la va obligar a fer-ho «fent servir violència o intimidació». A més, la sentència també recull com, durant la seva declaració, la parella d'Oukabir va dir que l'acusat «no l'havia obligada a fer res que no volgués fer».

Els Mossos d'Esquadra no havien pogut accedir fins al mes de juny passat als arxius del telèfon d'Oukabir, i després de rebre l'anàlisi del Centre Criptològic Nacional han conclòs que en aquest dispositiu no hi ha proves de la seva relació amb fets terroristes, però sí de possibles delictes de violència de gènere contra la mateixa jove. El cos autonòmic ha informat d'això el jutge de l'Audiència Nacional que investiga la causa, Fernando Andreu, que ha posat els fets en coneixement de la Fiscalia.

Els missatges, d'àudio i a través de l'aplicació WhatsApp, van ser enviats entre el mes d'abril i l'11 de juliol del 2017. En alguns Driss al·ludeix al comportament de la seva nòvia d'aquesta manera: «És per agafar-te i pegar-te una pallissa i rebentar-te, que t'estic dient que no és culpa teva, filla de puta» (utilitzant de forma indistinta el castellà i el català), mentre que en d'altres l'acusa de mantenir relacions amb una exparella.

«Doncs agafa i te'n vas, filla de puta, agafa a la casa de la María i te'n vas. Aquest pis em quedaré (sic) si no t'arrenco el cap i t'ho juro per la meva mare que te l'arrenco. Et juro que estàs morta», pot sentir-se en aquests missatges.

En un altre dels àudios Oukabir amenaça la seva parella d'arrencar-li «les orelles amb alicates», mentre que en un altre pregunta sobre el seu parador: «On cony estàs que vull tabac, vull fumar, em cago en els teus morts ja, filla de puta».

En un missatge a través del mòbil, però aquest cop per escrit, reitera unes setmanes després les amenaces: «Ja t'he dit que amb tu el que passarà, tu al cementiri i jo a la presó, aquest és el camí que ens queda».