Un dels gihadistes va demanar perdó a la famíliai que donessin diners als pobres

El sumari de la investigació inclou un informe on es detalla l'escorcoll del domicili de Ripoll on residien Said Aalla, un dels terroristes abatuts a Cambrils, i el seu germà Mohamed, detingut poc després per acabar deixant-lo en llibertat. Al document, es reflecteix que els agents van trobar a l'habitació de Said Aalla una «carta de comiat» dirigida a la família i on demana disculpes pel que pensava fer, i que els Mossos creuen que «posa de manifest la certesa absoluta que moriria de manera imminent». «Si em sobrevé la mort, us deixo una nota per a la família. Us demano perdó a tots per les molèsties que us he causat, sobretot als pares i especialment a la meva mare», diu la nota, on també afegeix que han de ser els seus progenitors els que gestionin la venda de les seves pertinences per aconseguir diners. «Els deixo encarregats de vendre totes les meves coses per cobrir els que us dec (1.000 euros a la meva mare i 1.000 a Mohamed), i el que sobri ho doneu als pobres», diu la carta.