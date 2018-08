La Fiscalia no recorrerà el trasllat del cas del màster de Casado al Tribunal Suprem

n La Fiscalia de Madrid no recor-rerà la resolució de la jutge del Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid que sol·licita el trasllat al Tribunal Suprem de la peça separada sobre el màster del president del PP, Pablo Casado, i en el qual la jutge aprecia indicis de delicte.

Així ho van indicar fonts fiscals per recalcar que el Ministeri Públic no s'oposarà a la decisió de la jutge d'elevar el cas al Tribunal Suprem, que per la condició d'aforat de Casado, és l'únic tribunal que el pot jutjar. Contra la resolució es pot presentar un recurs de reforma, que en el cas de la Fiscalia no exercirà.

La magistrada va demanar en la seva exposició raonada que se citi Casado com a investigat perquè sospita que el títol del màster que va cursar a la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) durant el curs 2008-2009 podria haver estat «un regal» per la seva «especial rellevància política», la qual cosa implica que podria haver incorregut en un delicte de prevaricació administrativa i suborn impropi.

Ho fa davant els indicis que Casado, juntament amb un grup d'alumnes amb vincles polítics o personals amb membres de la universitat, haurien pogut aconseguir el títol com a «regal o prebenda sense cap mèrit acadèmic» per part del director d'aquests estudis, el catedràtic i exdirector de l'Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde.

També reclama, a part de la seva citació com a imputat, que acrediti la seva «efectiva realització» d'activitat acadèmica per ser qualificat en els 20 crèdits del màster no reconeguts i si escau la remissió al personal docent de la URJC en aquest curs acadèmic 2008-2009.

Per a això, considera convenient que aporti l'ordinador portàtil antic que en la seva compareixença pública va dir que conservava a fi que la policia judicial faci «l'oportuna pericial sobre l'antiguitat i modificacions fetes en el document informàtic que serveix de suport als treballs per ser avaluats en aquest màster».



Decisió d'investigar, el setembre

El Tribunal Suprem no abordarà fins al setembre la discussió sobre si investiga el president del Partit Popular, Pablo Casado, pel seu màster. La titular del jutjat d'instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha elevat la causa a l'alt tribunal perquè Casado és aforat i no pot seguir practicant diligències que l'afectin. Per això, va demanar que sigui el Suprem qui el citi com a investigat, qui li demani els treballs que diu que va aportar per aprovar el màster i l'ordinador on assegura que els va fer.

Segons van assenyalar fonts jurídiques, no serà fins al setembre que la sala d'admissions del Tribunal Suprem donarà trasllat a la Fiscalia per tal que es posicioni. Un cop escoltat el Ministeri Públic, la sala haurà de fer un informe sobre la competència i el contingut de la petició que li fa la jutgessa de Madrid, que hi veu indicis delictius de prevaricació administrativa i suborn impropi.

El president del PP, Pablo Casado, va comparèixer dilluns passat per reiterar que havia aconseguit el títol seguint tots els protocols establerts, tot i que la jutgessa de Madrid parla d'un «regal» que li hauria fet l'exdirector de l'Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez, per la seva rellevància política i institucional. El curs 2008-2009, Casado ja era diputat del Partit Popular a l'Assemblea de Madrid i president de Nuevas Generaciones.

Encara que la magistrada veu indicis de delicte en el cas del màster de Pablo Casado, el Partit Popular fa pinya entorn del nou president de la formació i asse-nyala el PSOE per assumptes similars. El secretari general del PP, Teodoro García Egea, va instar ahir, dimarts, al fet que demanin disculpes els qui han dubtat de l'«honorabilitat» del capdavanter del seu partit, Pablo Casado, i va defensar que hi hauria president «per estona», ja que els «innocents no han de dimitir». «Casado ha vingut per quedar-se donant la cara on faci falta», va emfatitzar.

En Hoy por hoy, de la Cadena Ser, el secretari general va recordar que Casado va ensenyar els seus treballs -a diferència de Cristina Cifuentes, esquitxada pel mateix escàndol.