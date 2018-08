El misteriós amic dels terroristes de Ripoll que la policia no ha trobat

Un home canós de 40 anys i d'origen marroquí era amb Younes Abouyaqoub i Mohamed Hichami el matí del 17-A, segons va explicar una testimoni als Mossos d'Esquadra, tal com recull el sumari al qual ha tingut accés l'ACN. La testimoni, que era en una pastisseria de Ripoll esmorzant amb un amic, va veure els dos joves parlant amb aquest home al costat de la furgoneta llogada i apunta que possiblement va pujar amb ells al vehicle. En un informe que consta al sumari amb data del mes de març, els Mossos manifesten que aquesta figura és de "gran importància" per a la investigació i volen determinar si va col·laborar en els atemptats terroristes. Així, investiguen si aquest "home canós de 40 anys" és el mateix que un veí de l'imam va assegurar haver vist en diverses ocasions entrar al pis del Raval Sant Pere de Ripoll.

Un dels cosins dels germans Oukabir va declarar davant dels Mossos a finals de novembre que "ningú havia tornat a veure aquest senyor a Ripoll". Tot i això, la testimoni de la pastisseria explica en una declaració realitzada al febrer que en el darrer mes i mig l'havia vist en dues ocasions en un kebab de Ripoll i que anava sol.

En una primera declaració, el dia després dels atemptats, la testimoni va explicar que tots tres van pujar a la furgoneta de lloguer, si bé després en la segona i la tercera declaració va dir que no n'estava segura. Per la seva part, el cosí dels Oukabir explica que una altra persona que era al bar li va dir que havia vist com "l'home canós" sí que pujava a la furgoneta. Sigui com sigui, la testimoni explica que la furgoneta era com la que va aparèixer abandonada a Vic després dels atemptats a Barcelona. Sobre aquest home, la testimoni explica que feia uns mesos que no el veia pel poble però que sabia que feia uns 8 anys que treballava en una parada del mercat de Ripoll venent fruita.

Un "home canós" vist al pis d'Es Satty

Un veí del mateix bloc on vivia l'imam de Ripoll Abldelbaky Es Satty, al Raval de Sant Pere de Ripoll, també va manifestar als Mossos que "en diverses ocasions" havia vist on home alt de pèl canós que acompanyava l'imam en les reunions que mantenia al pis. Aquest testimoni no va identificar la fotografia de l'antic venedor del mercat de Ripoll com aquest "home canós", però la imatge que tenien els Mossos era antiga, de l'any 2000. Per això, en el sumari hi ha un document en què la policia catalana demana un manament judicial per obtenir una fotografia actual del venedor ambulant, amb l'objectiu de "disposar d'eines efectives que permetin determinar la col·laboració de terceres persones en els actes terroristes de Barcelona i Cambrils".

L'imam tancava dones i nens en un pis mentre es reunia a l'altre i acumulava bombones de butà

De la declaració d'aquest veí del Raval de Sant Pere, que viu a la mateixa planta que els dos pisos que havia llogat l'imam, es desprèn que l'imam rebia visites en grups i que, quan venien dones i nens, els tancaven al 4t 3a, mentre la reunió dels homes es desenvolupava al 4t2a. El veí afirma que sap que els tancaven perquè sentia el soroll de claus al 4t 3a i posteriorment obrien la porta del 4t 2a. També explica que les reunions es desenvolupaven a qualsevol hora, que duraven entre una i dues hores i que en algunes ocasions havien tingut lloc fins a la matinada. A més, va explicar que al replà hi havia "entre 8 i 10 bombones de butà" i que sabia que estaven plenes perquè en algun moment les havia utilitzat.