Trump alerta que «qui faci negocis amb Iran no els farà amb Estats Units»

El president nord-americà, Donald Trump, va advertir ahir que «qui faci negocis amb l'Iran no els farà amb els Estats Units», coincidint amb la recuperació de diverses de les sancions que van ser congelades després de l'entrada en vigor de l'acord signat l'any 2015. «Les sancions de l'Iran s'han imposat oficialment. Són les sancions més dures aprovades mai i el novembre encara augmentaran un nou nivell», va afirmar Trump a Twitter, des d'on es va erigir en defensor de la «pau mundial» per les seves crítiques contra la República Islàmica. Sense esmentar expressament cap país o bloc, el mandatari nord-americà va subratllar que «qui faci negocis amb l'Iran no els farà amb els Estats Units». La UE va posar en marxa aquest dimarts un mecanisme per protegir les seves empreses dels càstigs nord-americans amb l'objectiu, per exemple, de mantenir oberts els canals financers amb l'Iran i continuar amb les exportacions de gas i petroli.

Trump va decidir el mes de maig passat retirar els Estats Units de l'acord nuclear, per virtut del qual la República Islàmica es comprometia a limitar la seva indústria atòmica a canvi que la retirada progressiva de les sancions internacionals en contra seu.

El magnat novaiorquès va donar llavors un període de gràcia de 90 dies per mantenir en suspens les mesures punitives, amb la intenció que en aquest termini de temps el règim dels aiatol·làs accedís a negociar un nou pacte, cosa a la qual el Govern de Hassan Rohani s'ha negat.