El vaixell de rescat Open Arms arribarà a Algesires demà amb 87 persones a bord

n El vaixell de rescat de l'ONG Proactiva Open Arms preveu que la seva embarcació Open Arms, en la qual viatgen 87 persones immigrants i refugiades que van ser rescatades en aigües del Mediter-rani davant de les costes de Líbia, arribi al port d'Algesires, a Cadis, demà, dijous, a partir de les 9 del matí. Aquest és el port «més adequat» i ja té «preparat» el dispositiu per tal de rebre al passatge del vaixell, van defensar des del Govern espanyol, que ahir el va autoritzar a fer el desembarcament en aquest port andalús. Entre les 87 persones rescatades, hi ha vuit menors d'edat, sis d'ells no acompanyats.

Després de rebre la informació oficial del port de destinació, l'organització Proactiva Open Arms va assegurar dilluns passat que es trobava a 590 milles nàutiques d'Algesires. «Es tradueix en tres dies més de travessia des d'avui. Les 87 persones rescatades hauran trigat més d'una setmana a arribar a un port segur», lamentaven des de l'ONG a través de Twitter. No obstant això, el dispositiu d'arribada al port d'Algesires «ja està preparat».

Per la seva banda, el Govern de la Generalitat de Catalunya i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van posar a la disposició de l'Open Arms els ports catalans perquè pogués atracar l'embarcació de rescat humanitari, abans de conèixer-se l'autorització oficial per fer-ho al port d'Algesires. També València va oferir les seves «infraestructures» i «recursos econòmics i humans».

Els ports de Catalunya i el valencià eren més a prop de la ubicació de l'Open Arms en el moment que van rebre el permís per desembarcar. Els 87 migrants no rebran «cap estatus especial» ni permís d'estada a Espanya. Seguint el protocol actual, rebran atenció sanitària i se'ls identificarà «com a qualsevol que arriba, amb el temps i totes les garanties i respecte als seus drets, però no tindran cap estatus especial». «Una cosa és l'Aquarius, al qual vam dir que vingués, i una altra cosa són aquestes ONG que recullen gent i com que tenen bandera espanyola i són un vaixell espanyol, al final venen a port segur a Espanya», van matisar.

En el cas dels 629 immigrants i refugiats de l'Aquarius que van desembarcar el 17 de juny passat al port de València, se'ls va concedir un permís d'entrada extraordinària a Espanya per motius humanitaris de 45 dies.

Per la seva banda, els 60 migrants que van arribar al port de Barcelona el 4 de juliol van rebre un permís humanitari especial de 30 dies per part del Govern central perquè durant aquest període poguessin sol·licitar asil.



«Passos forts» en migració

El delegat del Govern a Andalusia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, va assegurar ahir en referència a l'acceptació de l'Open Arms que l'Executiu central «ha fet més en 60 dies que en set anys» que l'anterior govern popular respecte a la immigració, matèria en la qual estan fent «passos forts i programats». Preguntat per la Conferència Sectorial d'Immigració, es va mostrar «esperançat» en una nova reunió el proper mes de setembre amb les comunitats autònomes per abordar immigració i «es porti a terme la funció fonamental d'aquesta convocatòria, que és ser solidaris entre totes les comunitats i els governs pertinents de cara a un problema que és europeu».

Va posar com a exemple l'engegada d'un dispositiu especial a Cadis amb un centre especial que ja està funcionant o el centre de la Creu Roja de Chiclana amb capacitat per a 800 persones, a més del nomenament del general de la Guàrdia Civil Manuel Contreras com a responsable del Comandament Únic Operatiu davant la immigració irregular a la zona de l'Estret. «Passos segurs i programats en un tema que es produeix molt, ja que s'ha triplicat el nombre de persones del 2016 al 2017», va afirmar Celis.