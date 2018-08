La CUP cobra quota als seus militants homes per abordar agressions masclistes

La CUP ha començat a cobrar a l'agost als seus militants homes una quota de 0,75 euros mensuals per "abordar" possibles casos d'"agressions masclistes" dins de l'organització i cobrir la contractació d'una "alliberada" que s'encarregui de coordinar accions per combatre aquesta qüestió.

El cobrament d'aquesta quota va ser decidit en una Assemblea Nacional de Dones celebrada el mes de juny passat, i els homes militants de la CUP començaran a pagar aquesta quota simbòlica de 0,75 euros mensuals a partir d'aquest mes "pel mateix sistema que les quotes ordinàries", segons s'indica en el correu electrònic que han rebut i a què ha tingut accés Efe.

Els diners recaptats amb aquesta quota es destinaran a cobrir "part del cost laboral d'alliberar a una persona per a l'abordatge de les agressions" masclistes, s'explica en la mateixa comunicació interna a la militància 'cupaire'.

Els motius que addueix la direcció de la CUP per fer pagar la quota exclusivament als homes són els mateixos que van ser aprovats per l'esmentada assemblea nacional, en la qual només podien participar dones.

"Considerem -afirma el text- que no hauria de recaure en les dones l'assumpció dels costos de la contractació d'una persona, ja que la major part de la seva dedicació estarà destinada a gestionar casos d'agressions masclistes que no són generats per les dones de l'organització, sinó que som majoritàriament nosaltres les que les patim".

"Per aquest motiu -afegeix la resolució aprovada a l'Assemblea Nacional de Dones- proposem que la major part dels costos de contractació els assumeixin els homes de la CUP i que s'augmenti la quota militant durant el temps que duri aquesta plaça", prevista en principi fins a gener de 2019.

En resposta als "dubtes" que la direcció de la CUP admet que ja li han arribat, aquesta última aclareix que "l'esmentada mesura no vol dir que tots els homes de l'organització siguin agressors".

La quota, puntualitza, "és només un petit pas, que ha d'anar de la mà de molts altres, per fer partícips i responsabilitzar els homes de l'organització per fer prevenció, revisar les nostres pràctiques militants i personals, i per fer la nostra organització més feminista i no quedar-nos només en declaracions i posicionaments públics".