Una forta rèplica provoca l'ensorrament de més edificis a l'illa indonèsia de Lombok

Diversos edificis s'han ensorrat per un nou terratrèmol de magnitud 6,2 que ha sacsejat aquest dijous l'illa indonèsia de Lombok, escenari en les dues últimes setmanes de dos potents sismes que han causat més de 150 víctimes mortals.

Un testimoni citat per l'agència Reuters ha explicat que el pànic s'ha tornat a estendre entre la població després dels nous tremolors i ha confirmat diversos esfondraments. Les autoritats han situat l'epicentre d'aquesta rèplica a terra, de manera que no hi ha risc de tsunami.

El Servei Geològic dels Estats Units (USGS) ha rebaixat la magnitud de la rèplica a 5,9 en l'escala de Richter i ha situat el seu epicentre a una profunditat de 10 quilòmetres.

"Els evacuats i altres persones van sortir de les cases quan van sentir la forta sacsejada", ha assegurat un portaveu de l'Agència per a la Gestió de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, a Twitter. "La gent encara està traumatitzada", ha dit el portaveu, que ha confirmat que "diversos edificis han patit nous danys".

El BNPB elevar dimecres a 131 el balanç de morts pel terratrèmol de diumenge passat, encara que altres fonts situen el nombre de víctimes en 346. Sutopo no ha informat d'un nou recompte, però sí que ha reconegut a Reuters que hi ha hagut un "gran augment ".