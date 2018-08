Un jutge demana al TSJC que investigui el vicepresident del Govern per l'1-O

n El jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, que investiga els preparatius del referèndum de l'1 d'octubre, va demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que investigui el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i els diputats d'ERC al Parlament de Catalunya Lluís Salvadó i Josep Maria Jové.

Segons va informar el TSJC en un comunicat, la sala civil i penal del tribunal va rebre una exposició raonada del titular del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona perquè assumeixi la investigació respecte als tres dirigents per fets relacionats amb l'1-O, perquè entén que la competència seria de l'alt tribunal català arran de la seva condició d'aforats.

La sala va rebre l'exposició raonada i serà la magistrada María Eugenia Alegret l'encarregada de decidir si el TSJC admet la petició del jutjat d'instrucció 13.

Jové, ex-secretari general de la conselleria de Vicepresidència i Economia i Hisenda, i Salvadó, exsecretari d'Hisenda, estan investigats des que van ser detinguts el 20 de setembre en l'operació de la Guàrdia Civil ordenada pel jutjat d'instrucció 13 per evitar l'organització de l'1-O.

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instruïa la causa per presumpta rebel·lió, sedició i malversació contra l'anterior Govern de Carles Puigdemont i els exmembres de la Mesa del Parlament, va rebutjar a final de maig incloure en la investigació Jové i Salvadó, malgrat la petició que el jutjat d'instrucció 13 de Barcelona li va fer en aquest sentit a principi del mateix mes.

Aragonès, per contra, no estava formalment investigat en el marc d'aquestes dues causes judicials, encara que el seu nom apareix en els informes de la Guàrdia Civil remesos al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona i que el relacionen amb el procés sobiranista i el referèndum en la seva etapa com a secretari d'Economia de la Generalitat.



Missatge de fermesa

El president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, va sortir ahir al pas de la investigació judicial al vicepresident del Govern: «Intenten decapitar-nos una vegada rere l'altra. Però no ho aconseguiran».

Des de Twitter va reaccionar Sabrià, que va voler llançar un missatge de fermesa: «Sempre hi hem sigut, sempre hi som i sempre hi serem». Per la seva banda, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, es va mostrar «serè i tranquil per la feina ben feta» poc després de conèixer-se que el jutge va sol·licitar al TSJC que l'investigui amb relació pels preparatius de l'1-O juntament amb els altres dos diputats d'ERC.

En un missatge en el seu compte de Twitter, en el qual no fa referència directa a aquesta petició judicial, Aragonès escriu: «Serens i tranquils per la feina feta. Persistirem en el nostre compromís d'assolir una Catalunya independent, socialment justa, econòmicament pròspera. Sempre endavant!». Al seu torn, el president de la Generalitat, Quim Torra, va retuitejat el missatge d'Aragonès, al qual va afegir el comentari: «Estimat vicepresident Pere Aragonès, serens, tranquils i orgullosos».

«Guanyarem -afegeix Torra- perquè som al costat correcte de la història. I perquè no acceptarem cap sentència en aquesta causa general contra els drets civils i el dret a l'autodeterminació de Catalunya».



Tractorada de suport a Forcadell

Per altra banda, uns 200 tractors es van concentrar davant la presó de Mas d'Enric del Catllar, convocats per Pagesos per la República, en suport a l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell.

La majoria de tractors es van concentrar prèviament al municipi de Valls, des d'on van sortir junts fins a la presó on està ingressada Carme Forcadell per mostrar-li el seu suport i reivindicar la llibertat de la resta d'independentistes. La desfilada de tractors va causar trànsit lent, sense que hi hagués incidències i, en arribar al centre penitenciari, desenes de persones que els esperaven van esclatar en aplaudiments i els van aclamar. La concentració, que va incloure també un esmorzar popular, es va celebrar sense incidències.