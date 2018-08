L'arribada de l'imam a Ripoll va aïllar i radicalitzar els autors de l'atac del 17-A

L'arribada de l'imam Abdelbaki Es Satty a Ripoll dos anys abans dels atemptats de la Rambla i Cambrils va ser clau per radicalitzar i aïllar la cèl·lula del 17-A, els membres de la qual feien fins aleshores una vida «normal» i passaven el temps treballant, jugant a futbol, fumant haixix i bevent alcohol amb els amics.

Després dels atemptats, agents de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra van interrogar familiars i amics dels integrants de la cèl·lula, que van relatar que els nois es van radicalitzar després que arribés el nou imam i que es van distanciar del seu entorn. A poc a poc, els joves van anar abandonant grups de WhatsApp on es parlava de futbol o d'anar a banyar-se al riu, un aïllament que va coincidir amb les seves trobades cada vegada més freqüents amb l'imam Es Satty, algun cop en una furgoneta blanca que aparcaven a prop d'una zona de skate. Segons l'entorn dels joves, els membres de la cèl·lula feien veure que no coneixien l'imam i no el saludaven si es creuaven amb ell pel carrer.

Per un amic, qui va tenir un canvi d'actitud «més destacable» va ser Youssef Aalla, que fumava haixix, prenia alcohol, cocaïna i altres substàncies, fins que va desaparèixer un any de Ripoll i quan va tornar havia «canviat totalment de costums i de manera de viure, ara era extremadament religiós». Aquest testimoni creu que Aalla va poder estar a França o Bèlgica i va ser el primer en radicalitzar-se i canviar els germans grans, «per més tard convèncer els petits».

Un altre testimoni va explicar que un o dos mesos abans dels atemptats va anar a casa d'Oukabir i, després de fumar pasta de cocaïna, li va manifestar que era gihadista, encara que no va voler donar-li més detalls i van seguir consumint drogues.

D'altra banda, la germana de Driss i Moussa Oukabir va declarar davant els Mossos d'Esquadra que l'imam de Ripoll «parlava obertament» a la mesquita «de la gihad», que «els seus sermons eren radicals» i deia que «calia matar els infidels». La noia «va mostrar la seva estranyesa» quan es va assabentar per televisió de la connexió de Driss –a la presó des del 22 d'agost– amb els atemptats, però de Moussa només va dir «que tenia amistats a Ripoll i Marroc, fent esment especial als dos germans i veïns, Omar i Mohammad Hichamy». Segons la seva versió, l'imam va marxar de Ripoll a principi de juliol, probablement a Alemanya o al Marroc, segons es comentava al poble.



A la recerca de l'«home canós»

Un home canós de 40 anys i d'origen marroquí era amb Younes Abouyaqoub i Mohamed Hichami el matí del 17-A, segons va dir una testimoni als mossos. Aquesta persona, que esmorzava a una pastisseria de Ripoll, va veure els joves parlant amb aquest home al costat de la furgoneta llogada i diu que, possiblement, va pujar amb ells al vehicle.

En un informe que consta al sumari del cas, els mossos manifesten que aquesta figura és de «gran importància» per a la investigació i volen determinar si va col·laborar en els atemptats terroristes. Així, investiguen si aquest home és el mateix que un veí de l'imam va assegurar haver vist entrar al seu pis, al Raval Sant Pere de Ripoll, en diverses ocasions.

Un dels cosins dels germans Oukabir va declarar a final de novembre que «ningú no havia tornat a veure aquest senyor a Ripoll». Tot i això, la testimoni de la pastisseria explica en una declaració feta el febrer que el mes i mig abans l'havia vist dos cops en un kebab de Ripoll i que anava sol. Ella mateixa diu que feia uns 8 anys aquest home venia fruita en una parada del mercat.