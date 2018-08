L'onada de calor es tanca amb sis morts a Catalunya

El Departament de Salut ha confirmat avui dues noves víctimes mortals a Catalunya per cops de calor, amb el que s'eleven a sis les persones mortes per aquesta causa a la comunitat durant l'onada de calor, i no descarta la confirmació de nous casos.

Els dos últims casos confirmats corresponen a un home de 45 anys que va morir dilluns passat 6 d'agost a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, i un altre home de 62 anys mort a la via pública de Barcelona el dimarts 7 d'agost, dia en què el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) va donar per finalitzat l'episodi de calor.

A banda d'aquests dos casos, Salut ha confirmat 4 morts més per cop de calor els últims dies.

El 2 d'agost, un home, que va ser trobat en un carrer de Constantí (Tarragonès), va ingressar a l'UCI de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona per un cop de calor i va morir dos dies després, el 4 d'agost.

El 3 d'agost, un home va ingressar en estat crític a l'Hospital Clínic de Barcelona després d'haver estat atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per un cop de calor a la capital catalana. Aquesta persona va acabar morint a l'hospital barceloní.

El 4 d'agost va ingressar a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona un home d'uns 60 anys també en estat crític i va morir la mateixa tarda.

El 7 d'agost va morir un home de 41 anys a Tortosa per un altre cop de calor. La víctima es va trobar indisposada a la via pública i va morir en una clínica d'aquella localitat.

Segons ha informat el Departament de Salut, des del 2 al 8 d'agost, el 061 CatSalut Respon ha atès 453 trucades relacionades amb aquesta onada de calor, incloent consultes telefòniques i mobilització de recursos del SEM.

El 7 d'agost, després que el Servei Meteorològic de Catalunya donés per finalitzat l'episodi de calor, l'Agència de Salut Pública de Catalunya va desactivar la fase 2 del Pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS) que es va activar el 2 d'agost, i la Direcció General de Protecció Civil va tancar l'alerta del Pla de Protecció Civil per aquesta mateixa causa.