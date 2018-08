L'oposició de Barcelona reprova la gestió del govern de Colau en matèria de seguretat i civisme

La Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona va reprovar la gestió de la seguretat a la ciutat per part de l'alcaldessa Ada Colau, amb els vots de tots els grups de l'oposició, excepte la CUP, que no va ser a la convocatòria. La sessió extraordinària la van forçar el PDeCAT, Cs, ERC i PSC arran de l'agressió a un turista per part d'un grup de manters, les baralles als carrers del Raval i les protestes dels veïns de la Barceloneta per l'incivisme al barri els últims dies. El text sotmès a debat i aprovat condemna «el deteriorament que viu Barcelona» i insisteix a demanar a Colau que deixi de ser la responsable de seguretat del consistori. La tinent d'alcaldia, Laia Ortiz, en aquests moments alcaldessa accidental perquè Colau està de vacances, es va quedar sola en la defensa de la gestió de la seguretat que fa el govern municipal.

Ortiz va acusar l'oposició d'haver-se aliat «per desgastar el govern, ocupar titulars i no proposar solucions», en el que ha qualificat «d'aliança contra Barcelona» i «un tots contra l'alcaldessa Colau».

En el debat, el portaveu del PDeCAT a la comissió, Raimond Blasi, va apuntar que «Ada Colau és incapaç de resoldre problemes, però sí que els genera. No es pot fer de bomber i piròman a la vegada», i va afegir que «la inseguretat comença a ser la ruïna de Barcelona».

Govern «esgotat»

De la seva banda, la presidenta del grup municipal de Cs, Carina Mejías, va subratllar l'absència de l'alcaldessa a la comissió: «Ha decidit no venir a donar explicacions ni solucions a aquesta crisi. Això mostra que el seu govern està esgotat, no té idees ni iniciatives».

Mejías va carregar també contra el govern de la Generalitat i l'Executiu de Pedro Sánchez, perquè «tots dos tenen la responsabilitat de garantir la seguretat als carrers del nostre país».

El president del grup d'ERC, Alfred Bosch, va assenyalar que «Colau ha abandonat la ciutat a la seva sort» i que «és inadmissible que barris com el Born o la Barceloneta hagin hagut de contractar seguretat privada». Per part del PSC, la portaveu Montserrat Ballarín va criticar que «per segon any consecutiu s'estigui celebrant una comissió extraordinària de presidència i seguretat».

El president del grup del PP, Alberto Fernández Díaz, va assegurar que «Barcelona és la capital del delicte i de l'incivisme, l'últim any han augmentat el 20 % els delictes a la ciutat», i va ironitzar a l'hora de dir que «la inseguretat no fa vacances».

El regidor no adscrit Gerard Ardanuy va destacar que «el govern ha de fer complir la normativa» i ha demanat a Colau que «declari la guerra a les màfies, que són les culpables que hi hagi top manta als carrers de la ciutat».