El PP acusa Sánchez de «posar a l'agenda els presos d'ETA» per fer un favor al PNB

n La secretària general del PP basc, Amaya Fernández, va acusar el president del Govern central, Pedro Sánchez, de «posar en l'agenda als presos d'ETA per fer un favor a un PNB supeditat a Bildu», després que s'hagi produït el trasllat de dos presos de la presó d'Astúries a la de Basauri, en Bizkaia. A més, va assegurar que estaran «vigilants» davant els moviments que es facin amb els reclusos i, si no es compleix la Llei, es manifestaran als carrers.

Fernández creu que Sánchez pretén fer «un favor» al PNB, que ara mateix està «supeditat» a EH Bildu, en col·locar en la seva agenda política «als presos d'ETA». «Ens diuen que es compleixen tots els requisits legals que hem anat exigint. No ens fiem perquè és un Govern que negocia la legalitat com ho ha fet amb la llei d'abusos policials. Exigim llum i taquígrafs», va apuntar.

En aquest sentit, va indicar que els populars bascos sempre han exigit «que la fi de la dispersió només pugui realitzar-se de manera individualitzada i només si els presos compleixen el repudi a ETA, la desvinculació de la banda i evidents passos cap a la reinserció i cap a la col·laboració en l'esclariment d'assassinats».

El delegat del Govern al País Basc, Jesús Loza, va admetre la possibilitat de nous acostaments de presos a establiments penitenciaris bascos durant l'estiu, després del trasllat que es va produir ahir dels presos d'ETA Olga Sanz Martín i Javier Moreno Ramajo i va defensar l'adequació de la política penitenciària a la situació actual d'Euskadi.

Loza va assegurar que l'acostament de presos «és tan legal» com l'allunyament, i per tant cap la possibilitat de dur-lo a terme «dins del marc legal». Segons va remarcar, el trasllat s'ha fet en «compliment estricte de la legalitat», per la qual cosa «no és un benefici penitenciari», i va subratllar que els reclusos «havien complert tots els requisits» que estableix la legislació per a la seva reinserció i «no és una decisió política».

Loza va confirmar que «aquest trasllat s'ha produït amb coneixement de les víctimes», en al·lusió a les associacions, i va considerar que «és molt important que existeixi un consens entre PP i PSOE». «Això és política d'Estat», va concloure.