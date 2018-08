Rajoy ja ha sol·licitat la seva dotació com a expresident del Govern

n L'expresident del Govern espanyol Mariano Rajoy ja ha sol·licitat al ministeri de la Presidència la seva dotació com a expresident del Govern espanyol. Es tracta de l'assignació anual a la qual té dret amb la finalitat de cobrir les despeses de mantenir una oficina, un cotxe oficial i personal de seguretat.

Aquesta notícia, obtinguda a través d'una petició d'accés d'informació pública, desmenteix un rumor fals que s'estenia en xarxes socials on es deia que Rajoy havia renunciat a aquest privilegi. Segons la resposta de Presidència, «cap expresident ha renunciat a la dotació i Mariano Rajoy l'ha demanat», i de moment està «pendent de tramitació».

Des del 1992 regeix un decret que regula l'Estatut dels expresidents del Govern i que actualment afecta, a més, Felipe González, José María Aznar i José Luis Rodríguez Zapatero. Així, als Pressupostos del 2018 recentment aprovats s'inclou una partida de 223.740 euros a repartir entre tots els expresidents, la qual cosa fins ara representava uns 75.000 euros a l'any per a Felipe González, José María Aznar i José Luis Rodríguez Zapatero. El quid de la qüestió rau en si s'augmentarà aquesta partida, ara que Rajoy ha sol·licitat la seva part o si es farà la repartició en base al pressupost fixat.



Despatx amb dos contractes

Així, Rajoy, igual que els altres expresidents espanyols, podrà disposar d'una espècie d'oficina de representació al servei de la qual s'adscriuran dos llocs de treball, un de nivell 30 i un altre de nivell 18, que seran coberts, a proposta seva, mitjançant el sistema de lliure designació. Aquest personal, que s'inclourà en la relació de llocs de treball corresponents a la Presidència del Govern, tindrà la consideració de «personal eventual de gabinet» i, si fossin funcionaris, passaran a la situació de serveis especials.

A més a més, se li facilitarà una dotació per a despeses d'oficina, atencions de caràcter social i, si s'escau, lloguers d'immobles, en la quantia que es consigni als Pressupostos Generals de l'Estat. Igualment, s'haurà de posar a la disposició de Rajoy un automòbil de representació amb conductors de l'Administració de l'Estat, els serveis de seguretat que el ministeri de l'Interior creguin necessaris, i gaudirà de «lliure estada» en les companyies de transports terrestres, marítims i aeris regulars de l'Estat.

D'altra banda, una qüestió diferent és la «pensió» o indemnització per cessament a la qual tenen dret tots els alts càrrecs, que ascendeix al 80 % del sou per un temps màxim de dos anys. No obstant això, aquesta indemnització és incompatible amb qualsevol altre ingrés públic i, per tant, amb el sou de registrador de la propietat de Rajoy.

Segons l'estatut dels expresidents, aquests gaudiran sempre «de la consideració, atenció i suport deguts als qui han exercit aquest càrrec». Per això han de ser tractats com a president, ocuparan un lloc protocol·lari especial en els actes institucionals i quan viatgin, tindran el suport de les ambaixades.