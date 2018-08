La CUP cobra una quota als militants homes contra la violència de gènere

La CUP ha començat a cobrar aquest agost als seus militants homes una quota de 0,75 euros mensuals per «abordar» possibles casos «d'agressions masclistes» dins de l'organització i cobrir també la contractació d'una «alliberada» que s'encarregui de coordinar accions per combatre aquesta qüestió.

El cobrament d'aquesta quota va ser decidit en una Assemblea Nacional de Dones celebrada el mes de juny passat, i els homes militants de la CUP començaran a pagar aquesta quota a partir d'aquest mateix mes «pel mateix sistema que les quotes ordinàries», segons s'indica en el correu electrònic que han rebut i a què ha tingut accés Efe. Els diners recaptats amb aquesta quota es destinaran a cobrir «part del cost laboral d'alliberar una persona per a l'abordatge de les agressions» masclistes, s'explica en la mateixa comunicació interna a la militància «cupaire». Els motius que addueix la direcció de la CUP per fer pagar la quota exclusivament als homes són els mateixos que van ser aprovats per l'esmentada Assemblea Nacional, en la qual només podien participar dones.