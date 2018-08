La CUP descarta assistir a la commemoració dels atemptats per la presència del rei

La CUP no participarà en els actes oficials de l'aniversari dels atemptats a Barcelona i Cambrils per la presència del rei Felip VI, ha avançat aquest divendres la diputada del partit al Parlament Natàlia Sànchez.

"Participar és formar part d'una normalitat en relació al monarca espanyol i al seu paper en el comerç i el negoci de la guerra, i per tant no volem participar", ha sostingut en una entrevista de Rac1 recollida per Europa Press.

A més, la diputada considera que el president del Govern, Quim Torra, i altres grups del Parlament tampoc haurien de participar en un acte amb el monarca espanyol: "No hi ha millor fredor que aquesta", ha assenyalat.

Sànchez ha destacat que el fet de no participar no significa en cap cas no compartir el dol davant el que ha titllat de tragèdia, "però seria ingenu obviar el paper d'aquest senyor", ha ressaltat en referència al rei.

Preguntada per si els qui rebutgen la seva presència haurien de manifestar-ho en protestes, ha dit que no és la CUP qui ha de posicionar-se, però que "és probable que torni a passar", perquè en altres ocasions ciutadans han mostrat la seva indignació cap al monarca, segons ella.