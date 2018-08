La Fiscalia de l'Audiència Nacional assegura que no s'ha pogut identificar cap cervell dels atemptats del 17-A

El fiscal de l'Audiència Nacional responsable de terrorisme jihadista, Miguel Ángel Carballo, ha explicat en una entrevista a TV3 que la investigació no ha pogut acreditat l'existència d'un ideòleg dels atemptats del 17-A fora d'Espanya tot i que s'han investigat amb detall els viatges que els autors dels atemptats van fer a l'estranger i s'han analitzat les relacions i els contactes que van establir amb altres persones. En ser preguntat per si l'imam de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, va ser-ne l'autor intel·lectual, el fiscal responsable de terrorisme jihadista número 2 de l'Audiència Nacional assegura que això seria entrar en "un terreny d'especulacions". "No podem dir que no existeixi, però és possible que, si no l'hem trobat és perquè no existeixi, perquè necessàriament no n'hi ha d'haver", ha afirmat.

Carballo també ha explicat que la investigació ha constatat que els membres de la cèl·lula terrorista van prendre nombroses mesures de seguretat per parlar entre ells, com l'ús de la documentació d'altres persones i la precaució d'actuar lluny de la població on vivien les seves famílies. No obstant, considera que la seva preparació era mínima i van actuar improvisadament. "Tècnicament no estaven preparats, perquè el TATP és un explosiu molt delicat i perillós, i a la vista queda que seguir un curset per internet, diguem-ne, no és suficient", ha dit.

La Fiscalia no considera que abans dels atemptats hi hagués descoordinació policial, i creu que difícilment es pot fer seguiment de tots els investigats per jihadisme si s'han descartat, com va passar amb Es-Satty. "No es va poder acreditar que aquesta persona es dediqués a aquestes activitats. Per tant, no sembla gaire exigible que pugui estar sempre investigada. Els recursos són limitats i s'han dedicat a investigar les persones que consideren que tenen una implicació", ha conclòs Carballo.