El foc de Llutxent està estabilitzat i els desallotjats poden tornar a casa

n La situació de l'incendi de Llutxent ja s'ha estabilitzat. Aquesta gran notícia permetrà que les famílies desallotjades puguin tornar a aquelles urbanitzacions que els responsables de l'extinció del foc han considerat que són més segures: la Drova i la zona de l'Ermita deMarxuquera, en no haver estat afectades per les flames. Els veïns del municipi de Pinet també podran tornar a les seves cases, segons ha informat el consistori de Gandia.

L'Ajuntament de Gandia preveu que hi hagi més de 40 cases danyades per les flames en l'incendi declarat dilluns passat al terme municipal de Llutxent, que ha arribat a cinc localitats més, entre elles, la capital de la Safor, que és el municipi més afectat no solament pels danys al paratge natural sinó també pel nombre de cases afectades. Alguns dels habitatges es tem que estiguin en estat de ruïna. No obstant això, no tots els desallotjats podran encara tornar a casa seva. Els habitants de les urbanitzacions de Montepino, Montesol i els Cims, també al terme de Gandia, encara no podran accedir als habitatges a causa que aquesta és la zona més afectada pel foc.

A Montepino, Montesol i els Cims, a partir d'ara, es permetrà l'entrada de tècnics municipals, acompanyats per bombers, per avaluar sobre el terreny els danys de cadasacuna de les cases, però es mantindrà la carretera tancada per als residents perquè, segons Emergències, en aquesta zona encara hi ha «perill real» derivat de les causes de l'incendi (desprendiments, cables elèctrics, pedres en accessos o per cases que seran declarades en ruïnes).

«Conforme es vagi tenint la informació sobre l'estat de les cases, l'Ajuntament ho anirà comunicant als propietaris. Allí s'arbitrarà la fórmula per acompanyar-los als seus habitatges sempre que no hi hagi perill», va apuntar Diana Morant, l'alcaldessa de Gandia. Per als veïns d'aquestes tres urbanitzacions, l'Ajuntament de la localitat ha habilitat a la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós un espai per atendre'ls i en el qual, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, es tramitarà la recerca d'un habitatge «de manera urgent» per a aquells que no tenen una segona llar, tal com va anunciar ahir el president del Consell, Ximo Puig.

L'incendi, que es va originar el dilluns passat a Llutxent, ha afectat una superfície de 3.000 hectàrees, 1.000 d'elles del terme municipal de Gandia. Així mateix, després de detectar que hi ha hagut turistes que han cancel·lat les seves reserves en hotels arran de l'incendi, l'alcaldessa va voler llançar un missatge de tranquil·litat. «Hi ha total normalitat als hotels així com a la platja de Gandia», va dir.



Suport psicològic per als veïns

Un total de dos Equips de Resposta Immediata en Emergències (ERIE) d'Atenció Psicosocial de Creu Roja acompanyaran totes les persones que han vist els seus habitatges afectats per l'incendi declarat aquest passat dilluns a Llutxent (València), que afecta cinc municipis més. Creu Roja, en coordinació amb l'Ajuntament de Gandia (València) i la Generalitat, va activar aquests equips multidisciplinaris davant la possibilitat que els veïns tornin a les seves llars al llarg d'ahir dijous.

Els ERIE, estan compostos per psicòlegs, treballadors socials, responsables d'equip i socorristes d'acompanyament, que donen suport psicològic a totes les persones que han viscut una situació de gran impacte emocional, segons ha informat l'organització humanitària en un comunicat.

El president de Creu Roja de la Comunitat Valenciana, Javier Gimeno, va posar en valor la «important tasca que realitzen tots els voluntaris i personal de Creu Roja», així com «la importància que té el suport psicològic a les persones afectades en aquestes emergències».

El president Ximó Puig va declarar que havia estat el pitjor incendi en 5 anys.