L'onada de calor dels últims dies deixa almenyssis morts a Catalunya

El departament de Salut va confirmar ahir dues noves víctimes mortals a Catalunya per cops de calor, amb què s'eleven a sis les persones mortes per aquesta causa a la comunitat durant l'onada de calor, i no descarta la confirmació de nous casos. Els dos últims casos confirmats corresponen a un home de 45 anys que va morir dilluns passat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, i un altre de 62 anys mort a la via pública de Barcelona dimarts. A banda d'aquests casos, Salut ha confirmat 4 morts més per cop de calor els. El 2 d'agost, un home, que va ser trobat en un carrer de Constantí, va ingressar a l'UCI de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona per un cop de calor i va morir dos dies després, el 4 d'agost. El 3 d'agost, un home va ingressar en estat crític a l'Hospital Clínic, on va acabar morint. El 4 d'agost va ingressar a l'Hospital Joan XXIII un home d'uns 60 anys en estat crític i va morir la mateixa tarda. El 7 d'agost va morir un home de 41 anys a Tortosa per un cop de calor.