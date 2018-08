Els manters de Barcelona afirmen que el turista americà va ser qui els va agredir primer

Els manters de Barcelona van negar ahir les primeres versions que es van donar de l'agressió de l'1 d'agost, quan un turista nord-americà va quedar ferit al cap fruit d'un cop d'un manter amb la sivella d'un cinturó, i van assegurar que ells van rebre una agressió prèvia. Els venedors ambulants també han condemnat «tota mena de violència, sigui de qui sigui i on sigui» i van lamentar el que va passar, pel que han demanat disculpes.

Segons va explicar ahir el Sindicat Popular de Venedors Ambulants, la versió que assegurava que la baralla s'havia originat per la disputa dels manters amb una dona amb un carret de nadó que volia passar, «és falsa» i mai no va ocórrer. El sindicat, arrecerat per més de 85 entitats, va voler «desmentir i desmuntar» tot el que s'ha dit sobre els fets esdevinguts, i van explicar la seva versió i van assegurar que tenen «la consciència molt tranquil·la». Segons van dir, la baralla es va originar quan uns homes «borratxos», i que duien una ampolla de cervesa a la mà, estaven regatejant amb un manter i insistint a pagar «un preu que el manter no podia acceptar». «Els homes borratxos van tractar de tontos els manters i van utilitzar un discurs molt racista», van afirmar. Així, van relatar que el manter els va dir que marxessin i que en girar-se, els homes borratxos li van clavar dos cops a la nuca i a l'esquena amb l'ampolla al venedor ambulant.

Així, segons van detallar, els companys del manter van acudir a ajudar-lo i va aparèixer el nord-americà, José Bravo, «que va intervenir de forma violenta contra els nostres companys». A partir d'aquell moment, es pot veure el resultat en el vídeo que va circular, en el que asseguren que els companys van empènyer el turista per «evitar que seguís amb la seva violència», però no ho va fer, i a més va intervenir una persona que estava amb ell.

Tot i així, van reiterar que «hi va haver una resposta que lamentem molt que hagi passat», pel que van demanar disculpes.

Els manters van recordar que han arriscat la seva vida per venir a Europa i que tenen una «càrrega familiar» cosa que, han assegurat, confirma el seu «total desinterès» a provocar qualsevol mena de violència.