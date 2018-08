Un misteriós home «canós» va veure's amb dos terroristes el matí del 17-A

Diversos testimonis van situar al matí del 17-A al costat de dos dels terroristes en una furgoneta blanca, similar a la dels atemptats, un home «canós», d'uns 40 anys i que podria tenir vincles amb l'imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty, presumpte cervell de l'atac i mort a Alcanar.

Una figura «de gran importància» per a la investigació, segons destaquen els Mossos d'Esquadra en un informe remès al jutge del cas, Fernando Andreu, atès que els testimonis el situen de manera directa amb diversos dels terroristes amb prou feines unes hores abans que Younes Abouyaaqoub envestís centenars de persones a la Rambla de Barcelona.

Alguns van apuntar des del principi un home que va treballar com a fruiter fa anys al mercat setmanal de Ripoll i fins i tot una persona que va veure els dos terroristes a la furgoneta amb aquest home el va identificar «sense cap mena de dubte» com a R.M.M.

No obstant això, i encara que tot semblava indicar que podia ser aquella persona, hi va haver un altre testimoni que va veure aquest home diverses vegades amb Es Satty i que «va reconèixer fotogràficament una altra persona diferent», T.E.A., si bé ho va fer «amb dubtes del 50 %».

Els Mossos es van posar rere la pista de tots dos per confirmar la seva vinculació amb els atemptats i les indagacions realitzades seguien conduint-los a R.M.M, qui, segons van comprovar, «havia treballat feia anys» a una empresa de servei de venda ambulant al mercat del municipi, com van dir els testimonis.

Segons el parer dels investigadors, que una testimoni reconegués «un veí del poble de fa molts anys» i es confirmés que era fruiter, com ella va manifestar, feia pensar que es podia haver «arribat a la identificació de la persona» que acompanyava dos dels terroristes el matí del 17 d'agost.

En qualsevol cas i per no deixar caps per lligar, el març passat, els Mossos van remetre l'esmentat informe al jutge de l'Audiència Nacional en el qual sol·licitaven la fotografia del document d'identificació d'estranger de R.M.M. L'objectiu era que el testimoni que en principi no el va reconèixer veiés una foto més actual del sospitós.

Els testimonis l'identifiquen com un home marroquí, potser rifeny, d'entre 1,70 i 1,80 metres d'alçada aproximadament, d'uns 40 o 42 anys, amb els cabells curts i canosos, prim i afaitat.

L'«home canós» va ser vist diverses vegades amb els membres de la cèl·lula. Primer, un testimoni el va veure entrar diverses vegades al pis de Sant Pere de Ripoll on Es Satty, mort a l'explosió d'Alcanar, es reunia amb alguns dels terroristes. Després, ja el mateix matí del 17-A, una dona que estava esmorzant a Ripoll al costat d'un amic, el va veure arribar en una furgoneta blanca similar a la dels atemptats al costat de Younes Abouyaaqoub, terrorista de la Rambla i abatut dies després pels Mossos.

Tots dos van recollir Mohammad Hychami -abatut a Cambrils- i, després de fer «una broma» a Younes que la testimoni no va saber explicar, la furgoneta va arrencar, si bé no va poder confirmar amb seguretat si l'home canós va marxar amb els dos terroristes.

Segons una altra de les versions recollides pels Mossos, aquest home solia freqüentar la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i el bar La Trobada i que després de l'atemptat «ningú més no ha tornat a veure aquest senyor» al municipi.

Altres van revelar que solia anar a la mesquita antiga -Es Satty va ser imam de la mesquita nova de Ripoll-.