Mor un nadó de 10 mesos després que el seu avi l'oblidés dins d'un cotxe a Mallorca

Un nadó de 10 mesos ha estat trobat mort aquesta tarda a l'interior d'un cotxe a Manacor. Les primeres indagacions apunten que la nena portava més de vuit hores dins del turisme. El seu avi, de 56 anys i nacionalitat espanyola, hauria estacionat l'automòbil a primera hora d'aquest matí i va marxar, deixant-la dins a causa del que sembla un descuit.

La Policia Nacional ha obert una investigació per aclarir els fets. El familiar ha estat traslladat a l'Hospital de Manacor en patir una crisi d'ansietat pel que ha passat. A causa del seu estat la policia no l'ha pogut prendre declaració per aclarir el succés.

La víctima ha estat trobada cap a les quatre de la tarda a l'interior del vehicle, estacionat als voltants de la comissaria de la Policia Nacional de Manacor, al carrer S'Hort d'es Cabré. Després de rebre l'alerta, diversos agents han acudit al lloc a corre-cuita. De seguida han comprovat que el nadó, una nena d'uns 10 mesos, havia mort.

La Policia Nacional estudia com a principal hipòtesi que la petita ha mort per causes accidentals després de romandre tot el dia tancada al cotxe, amb altes temperatures. Les primeres investigacions apunten que la nena estava a càrrec del seu avi qui, aquest matí, l'ha deixat en el turisme.

Els agents de la Policia Local de Manacor han tallat un tram de circulació de la Rambla per facilitar els treballs dels agents i dels efectius sanitaris.