El PP basc diu que hi ha una campanya per intentar desprestigiar Pablo Casado

La presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, creu que s'intenta desprestigiar Pablo Casado «de la manera més roïna» amb el cas del màster perquè, quan «s'esgoti fins a l'últim dia de la bogeria» de Pedro Sánchez a La Moncloa i es convoquin eleccions generals, el candidat del PP «guanyarà per golejada».

González creu que s'ataca Casado i s'«oblida la presumpció d'innocència», malgrat que «ha donat explicacions més que suficients, ha estat reiteradament transparent i ha explicat tot el que se li ha demanat». Segons ella, Casado és «un exemple a seguir per tots aquests que adulteren els seus currículums sense passar vergonya, i ara fan com si res». «Crec que és un exemple, cada cop que se li ho ha preguntat, s'ha explicat. Se l'ha intentat atacar en el personal perquè en l'aspecte polític no poden, perquè ve carregat d'il·lusió, amb un programa que ningú no pot dir que no li interessa», va afegir. Preguntada per si Casado hauria de dimitir si és imputat, va manifestar que hauria d'abandonar el seu càrrec si fos condemnat, cosa que va rebutjar perquè al PP «tots estan seguríssims» que les acusacions són falses.