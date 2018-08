Salut confirma cinc persones mortes més per cop de calor i s'eleva a 11 el nombre de víctimes a Catalunya

El Departament de Salut ha confirmat aquest divendres cinc persones mortes més per cop de calor a Catalunya. Amb aquestes, el nombre de víctimes durant l'onada de calor s'eleven a onze. Les darreres cinc víctimes són dos homes i tres dones d´entre 52 i 81 anys, tres dels quals van morir a l´Hospital Universitari de Bellvitge, un a l´Hospital de Figueres i un altre a Barcelona.

Concretament, una dona de 75 anys va morir el 3 d'agost a Barcelona, una dona de 81 anys va ingressar el 4 d'agost per un cop de calor a l´Hospital de Figueres i va morir el mateix dia, el 5 d'agost una dona de 73 anys va ingressar a l´Hospital Universitari de Bellvitge i va morir l´endemà, el dia 6, també el 6 d'agost un home de 52 anys va ingressar a Bellvitge i va morir el mateix dia, i finalment el 7 d´agost un home de 81 anys va ingressar també a Bellvitge i va morir el dia 8.

La resta de víctimes confirmades són un home que el 2 d'agost va ser trobat en un carrer de Constantí, va ingressar a l'UCI de l´Hospital Joan XXIII de Tarragona per un cop de calor i va morir dos dies després, el 4 d´agost.

El 3 d´agost un home va ingressar en estat crític a l´Hospital Clínic de Barcelona després de patir un cop de calor. El Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM) el va atendre i el va traslladar a l´Hospital Clínic, on va morir.

Un dia després, el 4 d´agost un home d´uns 60 anys va ingressar en estat molt crític a l´Hospital Joan XXIII de Tarragona i va morir la mateixa tarda. El 6 d´agost, un home de 45 anys, va morir a l´Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i el 7 d´agost un home de 62 anys, va morir al carrer a Barcelona, també per un cop de calor. El mateix dia, el 7 d´agost, també va morir un home de 41 anys a Tortosa per cop de calor. La víctima es va trobar indisposada a la via pública i va morir a l'MC Mutual de Tortosa.

Salut apunta que no es descarta la confirmació de nous casos de morts per cop de calor. En aquest sentit, a finals de la setmana vinent, l´Agència de Salut Pública presentarà un informe sobre l´onada de calor i farà un balanç i una valoració dels casos confirmats.

D´altra banda, entre el 2 i el 8 d'agost, el 061 CatSalut Respon va atendre un total de 453 trucades relacionades amb aquesta onada de calor, incloent consultes telefòniques i mobilització de recursos del SEM.