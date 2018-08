Torra veuria «raonable» apartar el procés d'independència si l'Estat pactés un referèndum

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que consideraria "un acord raonable" que el Govern apartés, temporalment si més no, el procés d'independència i de materialització de la República, si l'executiu espanyol acceptés la celebració d'un referèndum pactat d'autodeterminació. Així ho ha explicat en una entrevista a la cadena de televisió RT feta per l'exprimer ministre escocès Alex Salmond. "La resposta la té del govern espanyol. Nosaltres volem autodeterminar-nos, i de fet ja ens vam autodeterminar l'1-O.

Podem negociar sobre aquest referèndum i sobre la declaració d'independència del 27-O, i el referèndum pactat pot ser una solució", ha dit el president a Salmond. I és que Torra posa molt el focus en els passos que pugui donar ara el president espanyol, Pedro Sánchez, després d'haver engegat el diàleg. "Per als catalans, és el mateix tenir a Sánchez o a Rajoy a l'Estat. És el torn de Sánchez per demostrar al món, no als catalans, que Espanya pot anar per una via diferent a la del partit conservador", ha afegit.

Torra remarca que actualment aquí es viu "una situació anormal i excepcional". "Tenim presos polítics, demòcrates que l'únic que han fet és permetre el vot, gent pacífica exiliada i centenars de persones processades. Vivim un moment crític a Catalunya", sentencia.

A l'entrevista, emmarcada en el programa 'The Alex Salmond's Show' on l'exdirigent escocès parla sobre Catalunya, el president lamenta que hi hagi independentistes empresonats i considera que "haurien de ser alliberats aquesta tarda mateix, demà mateix". A més, reitera que el Govern "no negociarà la seva llibertat perquè seria com acceptar que estan a presó per algun motiu".

A més, ha defensat que són a presó per motius purament polítics i no per cap delicte, tot afegint que la justícia europea li dona la raó. "No és la meva opinió ni la del moviment independentista, és la de la justícia alemanya, suïssa, belga i escocesa. Veiem com en quatre països es va en aquesta direcció i a Espanya s'hi va en direcció contraria. Quina és la correcta? La d'Europa o la d'Espanya? Puigdemont es pot moure per tot arreu excepte a Espanya", ha comentat.

Tot i les seves reflexions sobre un referèndum pactat, Torra defensa que els catalans "han arribat aquí perquè hi ha un mandat democràtic" a l'1-O i en les eleccions del 21-D per impulsar "polítiques que continuïn el procés d'independència".