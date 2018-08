Arresten dos dels taxistes que van agredir un VTC durant la vaga de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir a Lliçà d'Amunt i a Barcelona, respectivament, dos taxistes que durant la manifestació del 25 de juliol passat van participar en l'atac amb «violència i agressivitat» contra un vehicle VTC que, en aquell moment, transportava un matrimoni amb la seva filla petita. Segons el relat de la policia, els fets van tenir lloc a la cruïlla dels car-rers Aragó i Girona i els assaltants va atacar el cotxe donant-li cops fins a trencar-li els retrovisors i van abonyegar la carrosseria, provocant danys per 7.000 euros. El conductor va baixar llavors del vehicle per intentar calmar els ànims i alguns dels manifestants el van agredir, li van pintar la cara amb un esprai i li va llançar el pot metàl·lic al cap. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions de persones que la policia ja té identificades.

El taxista detingut a Lliçà té 39 anys i el de Barcelona, 34. Tots dos són de nacionalitat espanyola. Les detencions es van poder fer després de la denúncia de les víctimes, que ha permès identificar i localitzar els autors dels fets.

El 25 de juliol diversos manifestants –entre els quals es trobaven els investigats– van tallar el carrer Aragó i van aturar el trànsit «amb l'objectiu de localitzar vehicles VTC», tal com relaten els Mossos.