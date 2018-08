La Generalitat eleva a 11 les víctimes mortals per l'onada de calor dels últims dies

La Generalitat va elevar ahir fins a onze la xifra de morts a Catalunya per l'onada de calor, en confirmar-se la mort de cinc persones més que van perdre la vida a causa de les altes temperatures, les quals se sumen als sis casos ja coneguts fins ara.

Segons va informar ahir la conselleria de Salut, els últims cinc casos a transcendir són el d'una dona de 75 anys que va morir el 3 d'agost a Barcelona, el d'una altra dona de 81 anys que va morir el 4 d'agost a Figueres, i el de tres persones més que van morir a l'Hospital de Bellvitge de Barcelona: una dona de 73 anys el 6 d'agost, un home de 52 anys el mateix 6 d'agost i un ancià de 81 anys el 8 d'agost.

Segons dades recollides per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, aquestes cinc persones van morir per un cop de calor durant l'episodi d'altes temperatures que es va donar per finalitzat el 7 d'agost passat.

De fet, l'home de 81 anys mort a l'Hospital de Bellvitge el 8 d'agost va ingressar a aquest centre mèdic després de patir un cop de calor el dia anterior.