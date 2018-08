Maroto subratlla que el nou PP està «desvinculat» dels casos de corrupció

n El sotssecretari d'Organització del PP, Javier Maroto, va recalcar ahir en una entrevista que la nova direcció del Partit Popular que dirigeix Pablo Casado està «totalment desvinculada» dels casos de corrupció que han afectat a la formació en el passat. «Hem passat pàgina per complet», va emfatitzar.

Així ho va manifestar en un moment en què estan pendents de jutjar-se casos tan rellevants que han afectat a la formació com la segona part del cas Gürtel, el cas de la destrucció dels ordinadors del extresorer Luis Bárcenas, els anomenats papers de Bárcenas, la trama Púnica o el cas Lezo. El dirigent del PP va assegurar que va haver-hi «alguns pocavergonyes» que van estar al PP, però la nova direcció del partit no té res a veure amb «tot allò» i no ha d'estar «sotmesa a les dificultats i als inconvenients d'aquest passat».



«Pitjor que el PSOE de Zapatero»

«Crec que hi ha moltíssimes ganes que el PP sigui un projecte de referència, especialment perquè alguna cosa ha canviat també, i és que l'esquerra ens ha tornat a ensenyar quin és el seu model, i el seu model és el model de Pedro Sánchez, que s'ha convertit ja en una cosa pitjor que Zapatero», va afirmar.

En aquest sentit, va subratllar que aquestes poques setmanes han servit per visualitzar que Sánchez fa «pitjors polítiques» i «ho fa amb pitjors socis». «I els espanyols estan obrint els ulls», va manifestar el sotssecretari d'Organització del PP, Javier Maroto.