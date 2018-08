Salut investiga l'origend'un brot de legionel·la a l'Hospitalet de Llobregat

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPECAT) investiga un brot de legionel·losi que s'ha produït els últims dies a l'Hospitalet de Llobregat amb cinc afectats, dels quals n'hi ha quatre que han requerit hospitalització: tres ja han estat donats d'alta i un altre ahir encara estava ingressat però presentava una bona evolució.

Els afectats per aquest brot són quatre homes i una dona, d'entre 59 i 80 anys d'edat, que van començar a tenir els els símptomes entre el 28 de juliol i el 3 d'agost, va detallar l'ASPCAT –que investiga el cas amb l'Ajuntament de la localitat– en un comunicat de la conselleria de Salut de la Generalitat. Ahir, no es podia descartar que apareguessin més afectats en els propers dies perquè el període d'incubació de la malaltia pot ser de fins a 14 dies.

Les investigacions en l'àmbit epidemiològic i ambiental es van iniciar el dia en què es van notificar els malalts, recollint informació per delimitar on s'han pogut contagiar els malalts, a més de dur a terme inspeccions a les instal·lacions de risc, com torres industrials de refrigeració d'aigua, d'on s'han recollit mostres per analitzar.