Sánchez i Merkel demanen més esforç a la UE per afrontar el repte migratori

Sánchez i Merkel demanen més esforç a la UE per afrontar el repte migratori

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha advertit avui que la Unió Europea ha de "rebutjar l'oportunisme" d'aquells que només volen el retorn a "solucions fracassades" que no arreglaran les qüestions pendents en l'entorn europeu.

En una compareixença juntament amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, al Palau dels Guzmanes de Sanlúcar de Barrameda (Cadis), després del dinar de treball que han compartit, Sánchez ha afirmat que Europa es construeix "des de la solidaritat i responsabilitat" i , en concret, sobre el repte migratori, ha afirmat que cal afrontar-lo amb una "visió de conjunt".

"I no amb la mirada aïllada d'alguns Estats membres", ha puntualitzat el president, que ha assegurat que els dos països creuen en l'avanç d'Europa i "no el seu retrocés" i per aconseguir-ho "necessita el lideratge d'Alemanya" i també el d'Espanya.



Merkel dóna suport intensificar la cooperació amb el Marroc



La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha subratllat avui que el seu país comparteix l'enfocament d'Espanya sobre el tema migratori i que és partidària també d'intensificar la cooperació amb el Marroc, com a país de trànsit i d'origen d'immigrants cap a Europa.

Merkel, havia arribat a les 13:00 hores al Palau dels Guzmanes, seu de la Fundació Casa Medina Sidonia a Sanlúcar de Barrameda (Cadis), on va celebrar un dinar de treball amb el president del Govern, Pedro Sánchez.

A l'entrada del Palau dels Guzmanes Merkel i el seu marit, Joachim Sauer, han estat rebuts per Pedro Sánchez i la seva dona, Begoña Gómez, davant la mirada de més d'un centenar de curiosos, en una zona controlada per un fort dispositiu de seguretat .

Poc abans, a les 00:42 hores, havia entrat al palau el president del Govern espanyol i la seva dona, moment en el qual alguns dels congregats han protestat contra el desallotjament de pisos ocupats.

En Sanlúcar de Barrameda s'han creat en els últims anys diverses corralas, amb famílies amb escassos recursos econòmics, que han okupat promocions immobiliàries buides.

Pedro Sánchez i Angela Merkel abordaran aquest cap de setmana en aquesta reunió a Sanlúcar i en la seva estada al Parc de Doñana els temes centrals de l'agenda europea, com la política migratòria i de defensa, la unió monetària i econòmica i el pilar social de la UE, per avançar en una posició i estratègia comuns.

Es tracta de la segona trobada bilateral entre els dos, després del mantingut el 26 de juny a Berlín, encara que s'han trobat en altres tres ocasions a Brussel·les.