Un tiroteig al Canadà deixa almenys quatre víctimes mortals

Almenys quatre persones, entre les quals hi ha dos policies, van morir en un tiroteig ahir al matí a la localitat canadenca de Fredericton, situada a la regió de Nova Brunsvic, a l'est del Canadà, segons un primer balanç de la Policia, que va instar la població a evitar anar a la zona i, els que hi eren, a abandonar-la de forma immediata.

Cap a les quatre de la tarda, la Policia canadenca va confirmar la detenció d'un sospitós de ser l'autor de l'atac. «Podem confirmar que tenim un sospitós en custòdia», va declarar la Policia de Fredericton, afegint que «el sospitós està sent tractat per lesions greus relacionades amb l'incident de trets del matí». En els primers moments, el cos policial va demanar «comprensió» durant aquests «moments difícils per a les famílies de les víctimes».

Amb prou feines van transcendir detalls d'aquest incident més enllà que va es va produir a la zona del carrer Brookside de la ciutat de Brunsvic.

«Publicarem més informació quan puguem confirmar-la», va explicar la Policia. Per la seva banda, l'associació de Bombers local va recomanar als ciutadans de la localitat canadenca «romandre a les seves cases i negocis». «Tanqueu les portes i no useu les xarxes socials per informar dels llocs on hi ha policies», va publicar en un comentari al seu perfil de Facebook.