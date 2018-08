Aquest diumenge, pluja de Perseids sense lluna

Els Perseids són una pluja d'estrelles que cada any es poden contemplar durant diverses nits d'estiu. A mitjan agost és quan solen veure's millor, tot i que hi ha anys que la llum que desprèn la lluna limita notablement l'espectacle. Enguany l'Observatori Astronòmic Nacional (OAN) preveu que la visibilitat serà «excel·lent» ja que la nit del 12 al 13 d'agost, que és quan la pluja es veurà millor, hi haurà lluna nova. Això implica que, com que la lluna no brillarà, el cel tindrà la seva màxima visibilitat. De fet, ja s'han començat a veure alguns Perseids des del 17 de juliol, i després d'arribar al punt àlgid de la «tempesta», que tindrà lloc aquest diumenge a la nit, encara se'n podran seguir veient fins al dia 24. Cal tenir en compte que per veure bé aquesta pluja de meteors cal allunyar-se dels nuclis urbans i de tot lloc on hi hagi llum artificial.

Les previsions de la NASA apunten que es podran veure fins a 100 meteors per hora en perfectes condicions, és a dir, sense llum artificial ni núvols que puguin cobrir el cel. Tot i així, segons la densitat de fragments que vagi deixant el cometa Switf-Tuttle, el culpable d'aquesta pluja, la quantitat de Perseids que es puguin observar variarà. És per això que els astrònoms recomanen contemplar la pluja estirat a terra o assegut, ja que un meteor pot aparèixer en qualsevol lloc i concentrar-se en algunes zones concretes del cel.

Francesc Pruneda, enginyer i professor aficionat a l'astronomia, recomana anar-les a veure a llocs amb pocs obstacles visuals (cases, muntanyes, arbres, etc.), i estar el màxim d'estona possible a les fosques, ja que els ulls humans triguen uns 30 minuts a adquirir la seva màxima sensibilitat. A més, subratlla que si es necessita llum artificial, és preferible utilitzar il·luminació vermella per tal de no perdre agudesa visual, i per últim assenyala la platja de Castell (Palamós) com un lloc amb unes condicions molt bones, tot i que qualsevol indret que compleixi aquestes característiques serà adequat.

Les plujes de meteors són, en realitat, partícules de pols o roques de mida molt petita que es troben a l'espai i que impacten amb la nostra atmosfera a velocitats que oscil·len dels 12 als 72 quilòmetres per segon. La fricció provocada amb l'aire provoca l'escalfament tant de la partícula com de l'aire del voltant, cosa que crea la «bola de foc». L'altura a la qual un meteor es fa brillant depèn de la velocitat que adquireixi en entrar dins l'atmosfera, però sol estar al voltant dels 100 km. Tot i així, la llum que provoca el xoc i la velocitat transversal a què arriben alguns meteors provoquen una sensació de proximitat.

Els Perseids també solen anomenar-se Llàgrimes de Sant Llorenç pel fet que es vegin en tota la seva esplendor cap al 10 d'agost (dia de la festivitat del màrtir que li pren el nom), i són visibles des de tot l'hemisferi nord en ple estiu. Per tant, es podran veure perfectament des de tots els racons de casa nostra. Si busqueu un lloc amb poca contaminació lumínica, lobservació serà millor.