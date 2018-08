Condemnen Monsanto a indemnitzar amb 289 milions de dòlars un jardiner que pateix càncer

Un jurat a Califòrnia va condemnar divendres Monsanto a indemnitzar amb 289 milions de dòlars -253 milions d'euros- un home que assegura que el càncer terminal que pateix és causat per la seva exposició a un producte de la multinacional que conté el polèmic herbicida glifosat, van informar mitjans locals. L'home, Dewayne Johnson, sosté que va utilitzar l'herbicida Roundup de Monsanto de manera freqüent mentre va treballar com a jardiner en escoles de San Francisco.

El jurat, del Tribunal Superior d'aquesta ciutat, va determinar que Monsanto no va advertir cor-rectament del risc per a la salut d'usar aquest producte amb glifosat. El jurat també va concloure que l'omissió de les advertències necessàries va ser «un factor substancial» en la malaltia de Johnson, que té 46 anys i pateix un limfoma no hodgkinià (un càncer en els limfòcits de la sang).

Mitjans locals van recordar que aquest és el primer dels centenars de casos que Monsanto ha d'afrontar als EUA pels efectes cancerígens del glifosat.