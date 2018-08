Un home roba un avió d'un aeroport i s'estavella a prop de Seattle

n Un treballador de l'aerolínia Horizon Air va robar ahir un avió sense passatgers de l'aeroport de Seattle, al nord-oest dels Estats Units, i després el va estavellar a Ketron Island, a l'estat nord-americà de Washington. L'home el va enlairar sense autorització des de l'aeroport de Seattle, segons van informar les autoritats, que van descartar que fos un acte terrorista. Tot apunta que va ser un suïcidi.

Dos avions militars F-15 van perseguir l'avió després que s'enlairés. Segons les autoritats, l'home es va estavellar sol i les dues aeronaus militars «no van estar involucrades en l'accident», van indicar els serveis de la policia local. L'agent de policia Ali Flockerzi va concretar que l'avió va ser robat al voltant de 2/4 de 9 del vespre de l'aeroport.

L'home va fer diverses piruetes a l'aire abans d'estavellar-se. Segons les informacions, un controlador aeri el va intentar convèncer que aterrés donant-li indicacions, però va respondre que era «un home acabat». Després d'una conversa curta es va estavellar. L'accident va generar una gran columna de fum.

El treballador era un home de 29 anys. Inicialment es va informar que era un mecànic d'avions, però posteriorment Alaska Airlines Grup, de la qual forma part Horizon Air, va concretar que era un agent de servei d'Horizon, els quals fan tasques a la pista durant l'enlairament, com dirigir els avions.

L'Aeroport Sea Tac de Seattle va confirmar que «un empleat d'una aerolínia ha realitzat un enlairament no autoritzat sense passatgers a Sea-Tac. L'avió s'ha estavellat al sud de Puget Sound. Les operacions de l'aeroport Sea s'han reprès». Una informació similar va donar la companyia aèria Alaska Airlines des de les xarxes: «Som conscients d'un incident que involucra l'enlairament no autoritzat d'un Horizon Air Q400. Creiem que no hi ha passatgers a bord». L'aeroport de Seattle és el principal aeroport comercial al Pacífic nord-occidental dels Estats Units.