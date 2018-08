Més de 2.000 ciclistes reclamen l'enduriment del codi penal

Més de 2.000 ciclistes s'han concentrat aquest matí de diumenge a Riudoms, al Baix Camp, per recordar els dos ciclistes morts, d'uns 60 anys, diumenge passat a la carretera T-310, entre Riudoms i Montbrió, atropellats per un conductor que circulava sota els efectes de les deogues. Ciclistes, familiars i amics de les víctimes han marxat fins al punt del sinistre, on han fet una entrega floral i han penjat mallots dels ciclistes. En la protesta, el col·lectiu ha exigit l'enduriment del codi penal. "Volem que la pena màxima que ara està en quatre anys s'elevi a sis i que quan hi hagi més d'una víctima s'elevi fins a nou anys de presó", ha reclamat l'advocat i secretari general de l'Associació de Ciclistes Professionals, Alfonso Triviño.

A més, entre les mesures exigides també han demanat que es contempli la fuga dels conductors com un delicte "autònom" i que les imprudències, que causen lesionats o morts quan s'incompleixin les normes de trànsit, tornin a incloure's al Codi Penal. Joaquim Rodríguez, "Purito", present en la mobilització, ha lamentat que el conductor estigui en llibertat.