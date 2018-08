Sánchez i Merkel acorden intensificar la cooperació amb el Marroc i Tunísia

n El president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, van apostar ahir perquè la Unió Europea intensifiqui de forma conjunta la cooperació amb els països d'Àfrica per afrontar la crisi migratòria. Concretament, van comprometre's a augmentar el suport al Marroc i Tunísia. Sánchez també va demanar al PP i Cs que rebaixin el to de les crítiques per la política migratòria del seu Govern. Els mandataris van abordar ahir el problema durant una trobada de treball al palau dels Ducs de Medina Sidonia, a Sanlúcar de Barrameda.

Després de la reunió Sánchez i Merkel van oferir una roda de premsa per explicar que, a més d'abordar el control de fronteres i l'acolliment humanitari, cal reforçar la cooperació.

«Si volem debatre sobre com ordenar els fluxos migratoris, ho hem de fer des de posicions compartides i des d'un punt de vista molt més transversal», va dir Sánchez, que va afirmar que cal «intensificar la cooperació amb el Marroc i Tunísia perquè són països que necessiten ajuda i són fronterers». La cancellera alemanya aposta per «una cooperació lleial» amb els països d'Àfrica. «No només hem de parlar sobre Àfrica, hem de parlar amb Àfrica», va indicar Merkel.

Sánchez va recordar que el Marroc és un dels socis principals de la UE «i també pateix la pressió migratòria», per la qual cosa es va mostrar a favor de reforçar la cooperació bilateral «per atorgar al Marroc un paper clau per ordenar els fluxos migratoris». No obstant això, Sánchez no va concretar quants diners s'hi dedicaran ni com es portarà a terme aquesta iniciativa.

El president del Govern espa-nyol va indicar que «Europa ha de rebutjar l'oportunisme d'aquells que proposen les solucions fracassades del passat», i va recordar que encara que només 14 quilòmetres separen les costes d'Espanya i d'Europa de les del nord d'Àfrica, «hi ha una distància infinitament major en termes de desenvolupament econòmic, social i de drets humans».

Angela Merkel va destacar que «només de manera conjunta podrem ser forts per superar els reptes» relacionats amb la immigració, i que «cap país pot eximir-se d'aquest desafiament». Merkel es va mostrar partidària de respectar la dignitat humana de les persones que arriben a territori europeu. «Les tendències racistes que veiem, lamentablement, en tots els Estats membres» és una cosa que hem de combatre, va dir.

Respecte al PP i Cs, Sánchez va dir que no estan fent oposició al govern espanyol sinó a l'Estat pels plantejaments que impulsen i l'enduriment de la seva posició. Sánchez els va oferir un «pacte d'Estat» sobre la qüestió en benefici de tothom.

Els mandataris van trobar-se al parc de Doñana, a la casa de vacances dels presidents, el cap de setmana per abordar temes centrals de l'agenda europea, com la política migratòria i de defensa, la unió monetària i econòmica de la UE, i per avançar en una posició i una estratègia comunes.