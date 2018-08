Busquen a un home que va matar un gos llançant-lo per sobre d'una reixa

La Guàrdia Civil de Cantàbria busca aquests dies a un home acusat d'acabar amb la vida d'un gos. L'home va llençar l'animal per sobre d'una reixa en un refugi d'animals. Les imatges de les càmeres de seguretat parlen per si soles. En el vídeo (que pots veure sota aquestes línies al Twitter de la Guàrdia Civil) es veu l'acusat llançant un gos per sobre d'una reixa. L'animal es va quedar clavat sobre els ferros.





#SEPRONA de #Cantabria investiga la muerte de un perro que fue lanzado por encima de una verja y se quedó clavado encima de los hierros.

Los hechos ocurrieron el día 08 de agosto en un centro de animales de #SanRomándelaLlanilla.

Si sabes algo:

#062 ??

??seprona@guardiacivil.org